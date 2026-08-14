マクトミネイは、デンマークとの重要な予選で見事なオーバーヘッドキックを決め、スコットランドを1998年以来初のワールドカップ出場へ導いた。しかし、北米の地で再びグループステージ敗退を喫する中では、プレーを決め切れなかった選手の一人でもあった。

ピッチ上ではフラストレーションを残しつつも、ピッチ外ではいくつかの忘れがたい瞬間もあった大会について、ヘンドリーはこう付け加えた。「正直に言えば、ワールドカップでのスコットランドには失望した。とはいえ、1998年も期待外れだったと言う人は多いだろう。

「2026年ワールドカップで唯一の明るい材料はタータン・アーミーだった。彼らは今やアメリカで、まったく色あせない歴史を築いた。地元のファンの何人かも見ているよ。ピーターヘッドのノース・イースト・タータン・アーミーなんだが、10月にはまたボストンに行くらしい。再び向かうんだ。船も含めてすべて手配していて、驚くべきことだ。

「ハイチに0-1で敗れたあと、みんな完全に失望していたと思う。最初の試合が本当に僕らを追い込んだ。本当に、本当にそうだった。そして奇妙なことに、モロッコ戦で開始70秒のうちに0-1とされたことが、実は少し有利に働いた。相手が先行し、こちらは反応しなければならなくなったからだ。良かったのは、相手が2点目、3点目を奪わなかったことだが、その状況に対してこちらは実際に反応を求められ、そのための時間は試合のほぼすべて残されていた。

「ジョン・マッギンへのプレーはPKになってもおかしくなかったか？ 私はそう思う。基本的に、あれがボックスの外ならFKになっていたはずだし、実際そう判定されていただろう。ならば、それがボックス内なら当然PKだ。しかし与えられなかった。

「ただ、全体としては期待外れだったと思う。だが、さっきも言ったように、1998年を振り返っても最後は期待外れだった。最終戦でモロッコに大敗してしまい、それもまた失望だったからだ。」