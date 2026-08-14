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「イングランドのどこかのクラブ」がスコット・マクトミネイ獲得の賭けに出て、ナポリ所属の元マンチェスター・ユナイテッド選手にプレミアリーグ復帰をオファーすると支持される
マクトミネイはイタリアでタイトル獲得者となり、MVPにもなった
2600万ポンド（3500万ドル）の移籍合意により、マクトミネイはオールド・トラッフォードを離れた。名門アカデミーで育ち、マンチェスター・ユナイテッドでは255試合に出場したが、マンチェスターで主力としてプレーしていたとはいえ、先発の座が保証されていたわけではなかった。
現在29歳のマクトミネイは、ジョゼ・モウリーニョ政権下で台頭したが、ユナイテッドではしばしば低い位置でプレーする守備的MFとして起用された。その結果、持ち前の攻撃センスは抑え込まれ、チーム全体への貢献度を疑問視する声も上がっていた。
ナポリではそうした足かせが外れ、マクトミネイは存分に力を発揮。アグレッシブなトップ下として躍動し、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの2シーズンで27ゴールを記録した。さらにリーグ優勝、リーグMVP、バロンドール候補入りも果たしている。
ユナイテッドは生え抜きスターの流出を許したことで多くの批判を浴びてきたが、マクトミネイの将来はどうなるのか。ここ数回の移籍市場では退団説が飛び交ってきた一方、2030年までの新契約も用意されているとされている。
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元マンチェスター・ユナイテッドのスター、マクトミネイは再びプレミアリーグでプレーするのか？
元スコットランド代表のヘンドリーは、Estafa.infoとの提携のもと、GOALの取材に応じ、イギリスのサッカー界でマクトミネイの時代はもう終わったのかと問われると、次のように語った。「数年前に彼がナポリでやったことを見れば、チームにとってどれだけ大きな影響力を持っていたか、そして彼らが成し遂げたことにどれほど貢献したかは分かる。そうなれば、イングランドのどこかで『ああ、あれをうちにも持ち込みたい。なぜなら彼には勝者のメンタリティーがあるからだ』と考える者がいるはずだ。
「トップ6やトップ8のクラブに勝者のメンタリティーがないと言っているわけではない。ただ、長年にわたって見ても、それを見つけるのは簡単ではない。だからスコットは、ワールドカップで我々にとって大きな存在になるはずだった。しかし、彼にとってワールドカップはうまくいかなかったと思うし、それは多くのスコットランド人選手にとっても同じだった」
スコットランドは2026年にもワールドカップで再び失意を味わった
マクトミネイは、デンマークとの重要な予選で見事なオーバーヘッドキックを決め、スコットランドを1998年以来初のワールドカップ出場へ導いた。しかし、北米の地で再びグループステージ敗退を喫する中では、プレーを決め切れなかった選手の一人でもあった。
ピッチ上ではフラストレーションを残しつつも、ピッチ外ではいくつかの忘れがたい瞬間もあった大会について、ヘンドリーはこう付け加えた。「正直に言えば、ワールドカップでのスコットランドには失望した。とはいえ、1998年も期待外れだったと言う人は多いだろう。
「2026年ワールドカップで唯一の明るい材料はタータン・アーミーだった。彼らは今やアメリカで、まったく色あせない歴史を築いた。地元のファンの何人かも見ているよ。ピーターヘッドのノース・イースト・タータン・アーミーなんだが、10月にはまたボストンに行くらしい。再び向かうんだ。船も含めてすべて手配していて、驚くべきことだ。
「ハイチに0-1で敗れたあと、みんな完全に失望していたと思う。最初の試合が本当に僕らを追い込んだ。本当に、本当にそうだった。そして奇妙なことに、モロッコ戦で開始70秒のうちに0-1とされたことが、実は少し有利に働いた。相手が先行し、こちらは反応しなければならなくなったからだ。良かったのは、相手が2点目、3点目を奪わなかったことだが、その状況に対してこちらは実際に反応を求められ、そのための時間は試合のほぼすべて残されていた。
「ジョン・マッギンへのプレーはPKになってもおかしくなかったか？ 私はそう思う。基本的に、あれがボックスの外ならFKになっていたはずだし、実際そう判定されていただろう。ならば、それがボックス内なら当然PKだ。しかし与えられなかった。
「ただ、全体としては期待外れだったと思う。だが、さっきも言ったように、1998年を振り返っても最後は期待外れだった。最終戦でモロッコに大敗してしまい、それもまた失望だったからだ。」
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マクトミネイのナポリとの現行契約が満了する時期
パートナーのキャム・リーディングとともにイタリアでの生活を満喫してきたマクトミネイは、2026-27シーズンにナポリで公式戦復帰を果たす準備が整っている。ナポリは8月22日にジェノア戦を迎え、新たなセリエAシーズンをスタートさせる予定だ。
それまでにこの象徴的な活躍を見せる選手と新契約締結で合意に至っているかは、まだ分からない。マクトミネイと結んでいる現行契約はなお2年残っており、それが移籍金の高止まりにつながるとともに、差し迫った売却を検討する必要を回避する助けにもなっている。
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