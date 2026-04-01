「イングランドに魂を奪われた」：歴史的な「屈辱」を受け、英メディアがトーマス・トゥヘルを痛烈に批判

インタビューが進むにつれ、選手たちの精神状態がいかに脆いかがますます明らかになっていった。ケインへの依存が指摘されたことについて、トゥヘルは次のように答えた。「まあ、アルゼンチンがメッシを起用したり、ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドを起用したりするのは当然のことではないか？ それは全く普通のことだ。我々のチームでは重要な選手がキャンプを離れており、その影響を多少感じていた。決定力に欠けていたのだ。」

選手たちに過度なプレッシャーをかけているのではないかという問いに対し、トゥヘルはさらに不機嫌そうにこう説明した。「いいえ。そうは思いません。我々が何をしようとしているのか、どのようなサッカーをしようとしているのかは極めて明確だと考えているため、この議論には加わりたくありません。我々は、自分たちの原則、実行、思考にもっと集中しなければなりません。それが重要なのです。」

ワールドカップ開催年の最初の親善試合となった先週金曜日、イングランドもまた説得力のあるプレーを見せられなかった。ウルグアイ戦では1-1の引き分けに終わり、批判の声はすでに高まっている。今やトゥヘル監督は、まさに追い詰められた状況にある。大会開幕を目前に控え、ニュージーランドとコスタリカとの試合が残されている。グループステージでは、クロアチア、ガーナ、パナマがスリー・ライオンズを待ち受けている。