0対1という結果は、スリー・ライオンズにとってアジアのチームに対する初の敗北となり、ドイツ人監督にとっては2つ目の不名誉な記録となった。昨夏にイングランドに1対3で敗れた試合は、アフリカのチームに対する唯一の敗戦だった。数ヶ月後に迫ったワールドカップを控え、イングランドのメディアでは警鐘が鳴らされており、トゥヘル監督を酷評する声が相次いでいる。
翻訳者：
「イングランドに魂を奪われた」：歴史的な「屈辱」を受け、英メディアがトーマス・トゥヘルを痛烈に批判
「トーマス・トゥヘルには、その魔法を発揮する時間が残り少なくなっている。彼の率いるイングランド代表は、依然として正しい戦術を探し求める暗闇の中をさまよっており、この精彩を欠いた試合ぶりを見る限り、ワールドカップの有力候補とは程遠い」と、例えば『デイリー・メール』紙は報じた。
テレグラフ紙は、元バイエルン・ミュンヘンおよびボルシア・ドルトムントの監督に対して、さらに厳しい批判を浴びせた。「トゥヘルはイングランドの魂を奪った。日本によるこの当然の屈辱は、苦しむファンたちにとって、顔面にケーキをぶつけられたような衝撃だった。」
- Getty Images Sport
ケイン不在のイングランド、攻撃陣は長らく低迷していた
負傷したハリー・ケインを欠いたイングランド代表は、フィル・フォーデン、コール・パーマー、アンソニー・ゴードンといった選手を擁していたにもかかわらず、特に攻撃面で極めて期待外れな内容だった。 しかし前半、トゥヘル率いるチームはシュートを1本も放つことができず、これは2017年11月のドイツ戦（0-1で敗北）以来、つまり約9年ぶりのことだった。かつてのワールドカップ王者であるイングランドが同点ゴールを狙い始めたのは終盤になってからだったが、結局、23分に三刀カオルが決めたゴールが勝敗を分けた。
試合終了のホイッスルが鳴ると、場内からは激しいブーイングが浴びせられた。トゥヘル監督は悔しさをにじませながらこう語った。「もちろん、痛いですね。敗戦はいつだって辛いものですが、ホームで負けるのは特に辛いです。私たちは些細なミス、前半のたった1回のカウンター攻撃で罰せられてしまいました。」
ケインへの依存度が高すぎる？トゥヘル監督、質問にいら立ちを見せる
インタビューが進むにつれ、選手たちの精神状態がいかに脆いかがますます明らかになっていった。ケインへの依存が指摘されたことについて、トゥヘルは次のように答えた。「まあ、アルゼンチンがメッシを起用したり、ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドを起用したりするのは当然のことではないか？ それは全く普通のことだ。我々のチームでは重要な選手がキャンプを離れており、その影響を多少感じていた。決定力に欠けていたのだ。」
選手たちに過度なプレッシャーをかけているのではないかという問いに対し、トゥヘルはさらに不機嫌そうにこう説明した。「いいえ。そうは思いません。我々が何をしようとしているのか、どのようなサッカーをしようとしているのかは極めて明確だと考えているため、この議論には加わりたくありません。我々は、自分たちの原則、実行、思考にもっと集中しなければなりません。それが重要なのです。」
ワールドカップ開催年の最初の親善試合となった先週金曜日、イングランドもまた説得力のあるプレーを見せられなかった。ウルグアイ戦では1-1の引き分けに終わり、批判の声はすでに高まっている。今やトゥヘル監督は、まさに追い詰められた状況にある。大会開幕を目前に控え、ニュージーランドとコスタリカとの試合が残されている。グループステージでは、クロアチア、ガーナ、パナマがスリー・ライオンズを待ち受けている。
2026年ワールドカップ：全グループの概要
- グループA：
メキシコ 南アフリカ 韓国 チェコ
- グループB：
カナダ ボスニア・ヘルツェゴビナ カタール スイス
- グループC：
ブラジル モロッコ ハイチ スコットランド
- グループD：
アメリカ パラグアイ オーストラリア トルコ
グループE：
ドイツ キュラソー コートジボワール エクアドル
- グループF：
オランダ 日本 スウェーデン チュニジア
- グループG：
ベルギー エジプト イラン ニュージーランド
- グループH：
スペイン カーボベルデ サウジアラビア ウルグアイ
- グループI：
フランス セネガル イラク ノルウェー
- グループJ：
アルゼンチン アルジェリア オーストリア ヨルダン
- グループK:
ポルトガル コンゴ民主共和国 ウズベキスタン コロンビア
- グループL：
イングランド クロアチア ガーナ パナマ