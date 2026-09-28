トゥヘルのイングランド代表監督としての船出は、プラハで行われる重要なネーションズリーグの一戦に向けてチームを準備する中で、引き続き大きな障害に直面している。イングランド代表を率いる同監督は、月曜日にトッテナム・ホットスパーのトレーニングセンターで行われた主要セッションで、コンサとオライリーを欠いた。イングランドサッカー協会は、両者がメイングループに加わるのではなく個別メニューに制限されていたことを認めた一方で、メディカル部門は欠席の具体的な理由を明らかにしなかった。

コーチングスタッフにとって特に歯がゆい状況なのは、コンサとオライリーの両者が、直近のウェンブリーでのスペイン戦で3-2の敗戦を喫した試合にフル出場していたことだ。月曜日の午後にチェコ共和国へ出発する予定となっている中、戦術面を統合して確認する時間が不足していることで、トゥヘルは守備の構成変更を強いられる可能性がある。