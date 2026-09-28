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イングランドに新たな負傷懸念、エズリ・コンサとニコ・オライリーがチェコ戦を前に練習欠席
トゥヘル、守備陣の選考で難題に直面
トゥヘルのイングランド代表監督としての船出は、プラハで行われる重要なネーションズリーグの一戦に向けてチームを準備する中で、引き続き大きな障害に直面している。イングランド代表を率いる同監督は、月曜日にトッテナム・ホットスパーのトレーニングセンターで行われた主要セッションで、コンサとオライリーを欠いた。イングランドサッカー協会は、両者がメイングループに加わるのではなく個別メニューに制限されていたことを認めた一方で、メディカル部門は欠席の具体的な理由を明らかにしなかった。
コーチングスタッフにとって特に歯がゆい状況なのは、コンサとオライリーの両者が、直近のウェンブリーでのスペイン戦で3-2の敗戦を喫した試合にフル出場していたことだ。月曜日の午後にチェコ共和国へ出発する予定となっている中、戦術面を統合して確認する時間が不足していることで、トゥヘルは守備の構成変更を強いられる可能性がある。
イングランド代表の選手層に厳しい視線が注がれている
コンサとオライリーの不在は、選手起用の面ですでに厳しい時期を迎えていた代表チームの状況をさらに悪化させるものにすぎない。イングランドは現在、深刻な負傷者問題に直面しており、すでにコール・パーマー、デクラン・ライス、マーカス・ラッシュフォード、コビー・メイヌー、ティノ・リブラメントらが代表活動を辞退している。
チーム状況に関する公式アップデートの中で、イングランドは次のように発表した。「エズリ・コンサとニコ・オライリーは、今朝トッテナム・ホットスパーのトレーニンググラウンドで、それぞれ個別プログラムに取り組んでいる。そのほかの22選手は、きょう午後にプラハへ出発するのを前に、全員がグループトレーニングに参加している」
トゥヘル、過密日程への不満をあらわに
イングランド代表監督はこれまでも、現在の国際試合日程に対する評価で遠慮を見せてこなかった。現代のプロ選手にとってあまりにも過酷だと考えているためだ。トゥヘルは、3週間の期間内に4試合をこなさなければならない現行の構造について、強度の面ではほとんど前例がないと指摘した。
「選手たちは短いウインドーが3回ある形の方を望んでいたと思う。クラブフットボールで、今のような試合間隔の時期はほとんど思い浮かばない。土曜に試合をして火曜、そしてまた土曜に試合をして火曜という日程で、各試合の間は2日しかない。2週間半を一緒に過ごす中で、これはあまりにも詰め込みすぎに聞こえる。100％正しいとは感じないと言わざるを得ない」と指揮官は認めた。
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守備陣の再編成が現実味を帯びている
もしコンサとオライリーが実際にチェコ戦を欠場することになれば、トゥヘルは最終ラインの戦術を見直すことを余儀なくされる。この穴を埋めるため、イングランド代表指揮官はトレヴォ・チャロバー、あるいはエヴァートンのジャラド・ブラントウェイトをセンターバックの軸に据える可能性がある。両選手ともトップレベルでの経験とフィジカルの強さを備えており、屈強なチェコを相手にする上でそれは不可欠となる。
左サイドバックのオライリーが欠場する可能性があることで、もう一つの空席も埋めなければならない。スペイン戦の敗戦では中盤でプレーしていたマイルズ・ルイス＝スケリーが、最終ラインに下がる有力な候補となる。あるいは、ニューカッスル・ユナイテッドのルイス・ホールも候補に残っているが、その場合は自身の直近のコンディション不安から完全に回復していることが条件となる。
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