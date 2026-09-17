イングランドに大打撃！ ジョン・ストーンズが負傷でインテル戦とネーションズリーグの一戦を欠場へ

ストーンズはしばらく戦列を離れる見通しとなった。新天地のインテルは、このDFが左太ももを痛めたことを発表した。負傷は月曜日のウディネーゼ戦で記録した5-3の勝利の最中に発生したもので、この試合は32歳のストーンズにとって、7月にマンチェスター・シティから大きな注目を集める移籍を果たして以降、セリエAの強豪で初先発となる一戦だった。

試合後のメディカルチェックにより、クラブと代表の双方にとって厳しい見通しが示された。マンチェスター・シティの元スター選手は少なくとも3週間半の離脱が見込まれているが、インテルのメディカル部門内では、その離脱期間が丸1カ月に及ぶ可能性もあるとの懸念が強まっている。