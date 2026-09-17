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イングランドに大打撃！ ジョン・ストーンズが負傷でインテル戦とネーションズリーグの一戦を欠場へ
ストーンズ、インテルで負傷による痛手
ストーンズはしばらく戦列を離れる見通しとなった。新天地のインテルは、このDFが左太ももを痛めたことを発表した。負傷は月曜日のウディネーゼ戦で記録した5-3の勝利の最中に発生したもので、この試合は32歳のストーンズにとって、7月にマンチェスター・シティから大きな注目を集める移籍を果たして以降、セリエAの強豪で初先発となる一戦だった。
試合後のメディカルチェックにより、クラブと代表の双方にとって厳しい見通しが示された。マンチェスター・シティの元スター選手は少なくとも3週間半の離脱が見込まれているが、インテルのメディカル部門内では、その離脱期間が丸1カ月に及ぶ可能性もあるとの懸念が強まっている。
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トゥヘル、守備陣の頭痛の種に直面
北中米で行われるワールドカップ後の今後の試合に向けたメンバー発表を金曜日に控えるトゥヘルにとって、このタイミングはこれ以上ないほど悪いものだ。イングランドは9月26日にウェンブリー・スタジアムでスペイン戦に臨み、その後は厳しいネーションズリーグの日程が待っている。イングランドはチェコ代表、クロアチア代表とのアウェー戦を戦った後、10月6日にホームでチェコ代表と対戦し、この代表ウインドーを締めくくる予定である。
ストーンズを失うことは、トゥヘルが築こうとしていた戦術的基盤にとって大きな痛手となる。センターバックのストーンズは依然として代表チーム屈指の実績と経験を持つ一人であり、代表94試合出場を誇る。この数字を現在のメンバーで上回るのは主将ハリー・ケインだけである。
イングランドのネーションズリーグ戦線への影響
イングランドは今後、守備の要を欠いたまま強豪相手の戦いに臨むことになり、ネーションズリーグでの見通しにも厳しい視線が注がれている。ストーンズは直近のワールドカップで重要な役割を果たし、イングランドが3位で大会を終える中で5試合に出場した。準々決勝と準決勝ではいずれもフル出場を果たし、さらにクロアチアとの初戦でも先発しており、その安定感が際立っていた。
ストーンズにとって、今後の焦点はミラノでのリハビリに完全に移る。順調に進んだとしても、このDFがピッチに戻るのは10月の代表ウインドー終了後を大きく過ぎてからとなる見込みだ。32歳のストーンズは離脱前までにインテルで4試合に出場していたが、イタリアでの初先発があまりにもあっけなく終わったことに、本人も失望しているはずだ。
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ストーンズとチャルハノールは首位攻防戦を欠場へ
ストーンズとハカン・チャルハノールはいずれも、土曜日に行われるローマとの大一番を欠場することになった。トルコ代表MFは右太ももの内転筋を痛めたため、週半ばのウディネーゼ戦勝利を欠場。これにより、イングランド代表DFとともに戦列を離れることになった。スタディオ・オリンピコで行われる首位攻防戦では、2位インテルが勝ち点12で首位ローマに並んでいる。ローマは試合を前に4戦全勝を維持している。
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