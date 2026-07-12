背番号10はエルリング・ハーランドとの友情を語った。「90分間、みんなは僕たちをライバルだと思ったかもしれない。でも僕はただ兄弟を見た。同じ経験をしたから彼の気持ちがわかった。だからすぐ駆け寄った。 カメラや見出しのためではなく、「結果が彼の人間性を決めるわけではない」と伝えたいだけだった。明日になっても、彼は僕の兄弟だ」





2人は2020～2022年、ドルトムントでチームメイトだった。ハーランドは2022年にマンチェスター・シティへ、ベリンガムは2023年にレアル・マドリードへ移籍した。