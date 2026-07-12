ワールドカップ準々決勝でイングランドがノルウェーに勝利し、ホームで準決勝進出を決めた。しかし、2得点を挙げたジュード・ベリンガムとドイツ人監督トーマス・トゥヘルとの間に摩擦が生じている。
トゥヘル監督のコメント
試合後、イングランド代表監督は勝利したものの、チームのパフォーマンスに満足していないと語った。「今日は運が味方した。プレーは雑で、技術的なミスも多かった。これはメンタルの問題とは全く関係ない。もっと良くなければならない」。
ワールドカップ準々決勝でイングランドがノルウェーに勝利し、ホームで準決勝進出を決めた。しかし、2得点を挙げたジュード・ベリンガムとドイツ人監督トーマス・トゥヘルとの間に摩擦が生じている。
トゥヘル監督のコメント
試合後、イングランド代表監督は勝利したものの、チームのパフォーマンスに満足していないと語った。「今日は運が味方した。プレーは雑で、技術的なミスも多かった。これはメンタルの問題とは全く関係ない。もっと良くなければならない」。
ベリンガムはこう言った。「そうは思わない。ハーランドやオデゴール、ヌサ、ソルロートがいるチームと戦う意味を理解していないんだ。ボールを回し、何千回もパスをしただけで勝てるわけではない。時には、汚い手を使っても勝たないといけない」。
背番号10はエルリング・ハーランドとの友情を語った。「90分間、みんなは僕たちをライバルだと思ったかもしれない。でも僕はただ兄弟を見た。同じ経験をしたから彼の気持ちがわかった。だからすぐ駆け寄った。 カメラや見出しのためではなく、「結果が彼の人間性を決めるわけではない」と伝えたいだけだった。明日になっても、彼は僕の兄弟だ」
2人は2020～2022年、ドルトムントでチームメイトだった。ハーランドは2022年にマンチェスター・シティへ、ベリンガムは2023年にレアル・マドリードへ移籍した。
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