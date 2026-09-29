『ITV』の取材に応じたイングランド代表FWは、国内の見方が自身のプレーを常にどう評価してきたかについて不満をあらわにした。解説者もファンも、自身のフットボールIQを完全に見落としてきたと強調している。

ゴードンは「イングランドでは、僕は常にスピードやプレスで評価されていると感じていた。でも、自分がどういうクオリティーとインテリジェンスを持ってプレーしているかについては、本当の意味で評価されてこなかったと思う。そのことを分かっていたのは、一緒にプレーした選手たちだけだった」と語った。

スペインへの移籍が世間の見方を変えたのかと問われると、このアタッカーは自身のプレミアリーグ時代に対する評価について、妥協のない見解を示した。

「イングランドで完全にリスペクトされていたことは、一度もなかったと思う。みんな僕のことを、ただすごく速くてすごくアグレッシブな選手として見ているだけ。でもスペインでは、僕のインテリジェンスやクオリティーを本当に評価してくれている」と認めた。



