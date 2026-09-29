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「イングランドでは十分にリスペクトされていなかった」 アンソニー・ゴードンがプレミアリーグでの評価を批判、なぜバルセロナに加入しなければならなかったのかを説明
タインサイドからカタルーニャへ
カンプ・ノウへの7000万ユーロ（6000万ポンド）という大型移籍を決めた23歳は、戦術面での大きな変化を満喫している。カタルーニャの名門はさらに1000万ユーロ（850万ポンド）の出来高を盛り込み、2031年までの高額契約をウインガーに提示。技術的な特性に対する絶大な信頼を示した。
ゴードンはカタルーニャでの新生活で印象的なスタートを切っており、全公式戦7試合で5アシストを記録している。ラ・リーガに加わる前、このFWはプロキャリアを通じてハイテンポなイングランドのシステムの中でプレーしてきた。セント・ジェームズ・パークでの成功した期間は、速攻への移行を軸とした攻撃に大きく依存していたが、そのことが最終的にはバルセロナのスカウティング部門を引きつけた、より深いゲームメーク能力を覆い隠していたと本人は感じている。
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ゴードン、プレミアリーグの固定観念を批判
『ITV』の取材に応じたイングランド代表FWは、国内の見方が自身のプレーを常にどう評価してきたかについて不満をあらわにした。解説者もファンも、自身のフットボールIQを完全に見落としてきたと強調している。
ゴードンは「イングランドでは、僕は常にスピードやプレスで評価されていると感じていた。でも、自分がどういうクオリティーとインテリジェンスを持ってプレーしているかについては、本当の意味で評価されてこなかったと思う。そのことを分かっていたのは、一緒にプレーした選手たちだけだった」と語った。
スペインへの移籍が世間の見方を変えたのかと問われると、このアタッカーは自身のプレミアリーグ時代に対する評価について、妥協のない見解を示した。
「イングランドで完全にリスペクトされていたことは、一度もなかったと思う。みんな僕のことを、ただすごく速くてすごくアグレッシブな選手として見ているだけ。でもスペインでは、僕のインテリジェンスやクオリティーを本当に評価してくれている」と認めた。
スピードとパワーだけの選手というレッテルからの脱却
タインサイドを離れるという決断は、この自分を縛る評価を振り払いたいという思いによって意図的になされたものだった。ゴードンは、ボール保持を重視するバルセロナの戦術の中で活躍できれば、自身のテクニカルな資質が即座に証明されると認識していた。
「バルセロナでは、もし技術やインテリジェンスがなければ、すぐに浮いてしまう」と彼は説明し、以前所属していたクラブとの戦術的な要求の違いを対比させた。「以前はニューカッスルでプレーしていた。あそこは非常にテンポの速いチームだったので、走力やアグレッシブさが常に表に出ていた。今はまったく異なるスタイルでプレーしていて、自分の別の特長も見てもらえる」
居心地のいい環境を離れることは、自身の世界的な評価を高めるための計算されたリスクだった。ゴードンはこう締めくくった。「自分には、人々が思っている以上に示せるものがあると感じていたし、それを世界最大の舞台で証明したかった。海外に出ることは自分にとって非常に重要だった」
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スペインで自身の価値を証明する
ゴードンは今後、カタルーニャでの高額な移籍金を正当化するためにも、こうした序盤の好印象を維持していかなければならない。競争の激しいバルセロナの前線で定位置をつかむには、イングランドでのキャリアを特徴づけてきたむき出しの激しさだけでなく、安定して高い技術的完成度を示し続けることが求められる。
長期的な将来が次の10年まで確保された今、その焦点は主要タイトル獲得へと移る。ラ・リーガの強大なプレッシャーの中で結果を残すことが、疑いようのない身体能力に戦術理解が完全に見合っていることを示す究極の証明となる。
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