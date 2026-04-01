イングランドが「組織力の高い」日本代表に敗れた後、マーク・ゲヒが「ユニフォームを着るのが気が重い」と懸念を口にした

ゲヒは、チームが主要大会に向けた準備期間特有の厳しい注目に備える中、チームメイトとサポーター双方に対し、団結を保つよう呼びかけた。彼は次のように語った。「自分たちの現状を把握するためにこうした試合を行うことは重要だが、肝心なのは物事を正しい視点で捉え、確実に学び、結束を固めることだ。 「特にこれまでの戦いを振り返ると、この一試合だけに目を向けてしまいがちだ。これまでの流れは前向きなものだった。だからこそ、結束を固め、さらに成長していくことが重要だ」

さらに彼はこう付け加えた。「このユニフォームを着てプレーするのは容易なことではない。相手は組織力があり、規律正しいチームだ。彼らもワールドカップ出場を決めているし、ここに来れば何かを証明したいと思っている。繰り返すが、我々が団結し、この瞬間から学び、前へ進むことが重要だ。」