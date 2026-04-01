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イングランドが「組織力の高い」日本代表に敗れた後、マーク・ゲヒが「ユニフォームを着るのが気が重い」と懸念を口にした
ウェンブリーでの歴史的な敗北
トーマス・トゥヘル監督が組んだ実験的な布陣は、規律ある日本代表を相手にボール支配率75％を記録したものの、決定的なチャンスを活かせずに苦戦した。試合の決定的な瞬間は23分、ブライトンのウインガー、三刀がゴールを決め、アジアの国がイングランドに勝利したのは史上初めてとなった。このゴールにより、2024年10月から続いていたジョーダン・ピックフォードの代表戦922分無失点という驚異的な記録も途絶えた。
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船長による現実主義への呼びかけ
ハリー・ケインの不在によりキャプテンマークを巻いたゲヒは、規律正しい強豪国を相手に、代表ユニフォームの重圧の下でプレーすることの多大なプレッシャーについて率直に語った。彼は、ウェンブリーでの結果は芳しくなかったものの、こうした重要な親善試合は、北米での大会開幕前に戦術的な欠陥を露呈させるよう戦略的に組まれていると強調した。彼はITVに対し次のように語った。「もちろん残念だが、現実を見なければならない。 だからこそ、シーズン終盤にこうした試合を行うのです。チームとしてこうした試練が必要なのです。正しい視点を持てば、これらの試合はチームを築き上げ、より良くし、向上させ、次のステージであるワールドカップへと進み、準備を整える助けとなるのです。」
厳しい監視の下での結束の維持
ゲヒは、チームが主要大会に向けた準備期間特有の厳しい注目に備える中、チームメイトとサポーター双方に対し、団結を保つよう呼びかけた。彼は次のように語った。「自分たちの現状を把握するためにこうした試合を行うことは重要だが、肝心なのは物事を正しい視点で捉え、確実に学び、結束を固めることだ。 「特にこれまでの戦いを振り返ると、この一試合だけに目を向けてしまいがちだ。これまでの流れは前向きなものだった。だからこそ、結束を固め、さらに成長していくことが重要だ」
さらに彼はこう付け加えた。「このユニフォームを着てプレーするのは容易なことではない。相手は組織力があり、規律正しいチームだ。彼らもワールドカップ出場を決めているし、ここに来れば何かを証明したいと思っている。繰り返すが、我々が団結し、この瞬間から学び、前へ進むことが重要だ。」
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北米に向けた最終準備
トゥヘル監督がワールドカップに向けた26人の代表メンバーを最終決定するにあたり、イングランド代表は今後、激しい議論の時期を迎えることになる。ケイン不在による攻撃力の低下は、キャプテンへの過度な依存を浮き彫りにしており、クロアチア、ガーナ、パナマと対戦するグループLの多様な課題に立ち向かう前に、この問題に対処しなければならない。