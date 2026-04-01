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イングランドが主将不在で日本に敗れた後、トーマス・トゥヘル監督がハリー・ケインをリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドに例えた
エングランドはエース不在で苦戦している
ウェンブリーでの残念な敗戦は、先週のウルグアイ戦でのまとまりのない1-1の引き分けに続くもので、ワールドカップを控えたトゥヘル監督には多くの課題が残された。主将がスタンドから観戦する中、イングランドは決定力を欠いた。マンチェスター・シティのスター、フィル・フォーデンが「フォールスナイン」として起用されたが、存在感を示すのに苦戦した。また、ドミニク・ソランケやドミニク・カルバート＝ルーウィンを起用したこれまでの試みも、バイエルン・ミュンヘンのスター、ケインに代わる説得力のある選択肢を生み出すには至らなかった。
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トゥヘル監督、ケインへの依存を擁護
チームが32歳のキャプテンに依存しすぎているのではないかという問いに、トゥヘル監督は自身の主張を裏付けるため、史上最高の選手たちを例に挙げた。「なぜアルゼンチンがメッシに頼らないのか、あるいはポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドに頼らないのか？」とトゥヘル監督はITVで語った。「これはごく普通のことだ。我々にとっても、重要な選手たちがチームを離れている。 その影響は多少見られた。両試合とも、ゴール前20メートルでの決定力が欠けていた。ハリー・ケインがいないと、我々には同じ脅威が生まれない。ハリー・ケインがいないバイエルン・ミュンヘンにも、同じ脅威はない。世界中のどのチームにも、同じ脅威は存在しないのだ。」
監督、プレッシャーに関する報道に反論
三刀薫の決勝ゴール後、ウェンブリーの雰囲気は一変したが、元チェルシー監督は、代表チームへの期待が若手選手たちの重荷になっているかどうかについて言及する気は全くなかった。トゥヘル監督は、代表チームという重大な局面が待ち受ける環境に適応しなければならないという自身の信念を揺るぎなく貫いた。 「代表のユニフォームが一部の選手にとって重荷になりつつあるのではないか」との問いに、トゥヘル監督はこの議論に巻き込まれることを拒み、次のように述べた。「この議論には加わりたくない。我々が何を成し遂げたいのか、どうプレーしたいのかは極めて明確であり、原則に重点を置いているからだ。プレッシャーはつきものだ。イングランド代表としてプレーする以上、騒音もつきものだ。それが現実なのだ。」
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「ケインに次ぐ選手はいない」
この不運な出来事にもかかわらず、イングランド代表監督は、たとえ状況が大幅に厳しくなったとしても、チームの歴代最多得点王を欠いていても結果を出せると確信している。しかしトゥヘル監督は、ケインのような選手をもう一人作り出そうとは考えていないと断言した。なぜなら、そのようなタイプの選手はそもそも存在しないからだ。
「ハリーがいなくても試合に勝てる。ハリーなしで勝つし、これまでにもハリーなしで勝ってきた。だが、もちろんハリーがいれば勝つのは簡単だ」とトゥヘル監督は締めくくった。「私は第二のハリー・ケインを探しているわけではない。第二のハリー・ケインなど存在しないからだ」。イングランド代表は現在、ワールドカップに向けた最後の調整試合となるニュージーランド戦とコスタリカ戦のため米国へ出発する前に、反省の期間を迎えている。