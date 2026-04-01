イングランドが主将不在で日本に敗れた後、トーマス・トゥヘル監督がハリー・ケインをリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドに例えた

この不運な出来事にもかかわらず、イングランド代表監督は、たとえ状況が大幅に厳しくなったとしても、チームの歴代最多得点王を欠いていても結果を出せると確信している。しかしトゥヘル監督は、ケインのような選手をもう一人作り出そうとは考えていないと断言した。なぜなら、そのようなタイプの選手はそもそも存在しないからだ。

「ハリーがいなくても試合に勝てる。ハリーなしで勝つし、これまでにもハリーなしで勝ってきた。だが、もちろんハリーがいれば勝つのは簡単だ」とトゥヘル監督は締めくくった。「私は第二のハリー・ケインを探しているわけではない。第二のハリー・ケインなど存在しないからだ」。イングランド代表は現在、ワールドカップに向けた最後の調整試合となるニュージーランド戦とコスタリカ戦のため米国へ出発する前に、反省の期間を迎えている。