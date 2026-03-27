イングランドが不当な扱いを受けた！奇妙な親善試合の一幕で、2度の警告を受けたウルグアイのマヌエル・ウガルテに対し、主審がレッドカードを出さなかった

ウェンブリーで繰り広げられた大混乱の中、ウガルテは主審のスヴェン・ヤブロンスキから2度の警告を受けたように見えたにもかかわらず、退場を免れた。このウルグアイ代表選手は、後半にタイミングの悪いタックルで最初の警告を受けたが、その判定は試合が進むにつれて注目を集めることとなった。

81分、ベン・ホワイトがイングランドの先制点を決めた後、事態はさらに激化した。ウガルテはゴールを抗議する南米勢の選手の一人であり、ジャブロンスキ主審は彼に2枚目のイエローカードを提示した。しかし、スタジアム全体が呆然とする中、レッドカードは出ず、このミッドフィルダーはピッチに残った。