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イングランドが不当な扱いを受けた！奇妙な親善試合の一幕で、2度の警告を受けたウルグアイのマヌエル・ウガルテに対し、主審がレッドカードを出さなかった
ウガルテが退場を免れ、ウェンブリーは騒然となった
ウェンブリーで繰り広げられた大混乱の中、ウガルテは主審のスヴェン・ヤブロンスキから2度の警告を受けたように見えたにもかかわらず、退場を免れた。このウルグアイ代表選手は、後半にタイミングの悪いタックルで最初の警告を受けたが、その判定は試合が進むにつれて注目を集めることとなった。
81分、ベン・ホワイトがイングランドの先制点を決めた後、事態はさらに激化した。ウガルテはゴールを抗議する南米勢の選手の一人であり、ジャブロンスキ主審は彼に2枚目のイエローカードを提示した。しかし、スタジアム全体が呆然とする中、レッドカードは出ず、このミッドフィルダーはピッチに残った。
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当局が2枚目のイエローカードについて見解を翻す
サポーターたちが退場を待っていたところ、第4審判が2枚目の警告を取り消したと伝えたという。この奇妙な展開により、ウガルテは87分にエミリアーノ・マルティネスと交代するまでプレーを続け、出場停止を免れることになった。
試合後の報道によると、審判団は最初のイエローカードはホセ・マリア・ヒメネスに対するものだったと主張したという。しかし、この説明は観戦者たちの納得を得るには至らなかった。
試合終了間際のPK劇が論争に拍車をかける
当初は静かな親善試合として始まったこの夜を、審判の判定が支配することとなった。2022年以来初めて代表に復帰したホワイトがフェデリコ・ビナスに対してファウルを犯したと判定された際、緊張は最高潮に達した。VAR確認の末に主審がPKを宣告した決定に、イングランド陣営は激怒した。
1-1の引き分け後、ハリー・マグワイアは特に声を荒げ、ヤブロンスキの審判ぶりを遠慮なく批判した。マンチェスター・ユナイテッドのDFはITVに対し、このPK判定を「ばかげている」かつ「甘い」と評した。
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審判の混乱の中、バルベルデが引き分けに持ち込む
フェデ・バルベルデが物議を醸したPKを成功させ、試合は引き分けに終わった。準備試合と位置づけられていたものの、注目は終始、ドイツ人審判団の不安定な判定に集まった。
ウガルテが、明らかに別々の2回の警告を受けたにもかかわらず試合を最後までプレーした事実は、後味の悪いものとなった。試合記録が試合中に変更され、ウェンブリーでの終盤にイングランドが10人対11人の状況で戦う機会を奪われた理由については、依然として真相が明らかになっていない。