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イングランドがチェコに3-0で快勝、ハリー・ケインにとって歴史的な夜にネーションズリーグ勝利を収める
ケインがイングランドの勝利を導く
イングランドは火曜日、チェコ戦でキックオフ直後から主導権を握った。開催国は27分、ケインがペナルティーエリア内へ危険なクロスを送り、ウラディミール・ツォウファルのコミカルなオウンゴールを誘って先制した。トーマス・トゥヘルは40分、自チームがリードを広げる場面を見届けた。エリオット・アンダーソンがモーガン・ロジャーズへ絶妙なパスを通すと、ロジャーズがダイレクトで完璧なクロスを供給。これをケインが至近距離から叩き込み、その特別な夜を彼らしいフィニッシュで彩った。
- AFP
後半の圧倒で勝利を確保
ホームチームは後半に入っても見事なリズムを維持し、ジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドが右サイドから攻撃を組み立てた。ケインは57分、この試合2点目を決めてスコアを3-0とした。ルイス・ホールの正確なCKがファーサイドに送られると、ケインが競り合いで最も高く跳び、ルーカス・ホルニチェクの守るゴールにヘディングで流し込んだ。このゴールで代表通算91得点に到達し、極めて実り多い国際試合期間の中で、その地位を改めて確固たるものにした。
ネーションズリーグのグループ順位表
この完勝により、イングランドは勝ち点9でネーションズリーグのグループA3で2位につけている。初戦でスペインに3-2で敗れた後、見事な立て直しを見せ、チェコ戦のアウェーでの2-0勝利、クロアチアに対する圧巻の7-0大勝、そして今夜の快勝となった3-0勝利で3連勝を収めた。スペインはクロアチアに2-1で勝利し、勝ち点12で首位を維持しており、首位争いは引き続き熾烈なものとなっている。チェコは勝ち点なしで最下位に沈んでいる。
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イングランドの次は？
イングランドは今後、来月に控えるネーションズリーグの試合へと目を向けることになる。まずはウェンブリーでクロアチアとの重要なホーム戦に臨み、その3日後にはスペインとのアウェー戦に向かう。トゥヘル監督とそのチームは、両試合でこの見事な得点力を維持し、グループ首位にプレッシャーをかけ続けたい考えだ。
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