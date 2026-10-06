ホームチームは後半に入っても見事なリズムを維持し、ジュード・ベリンガムとトレント・アレクサンダー＝アーノルドが右サイドから攻撃を組み立てた。ケインは57分、この試合2点目を決めてスコアを3-0とした。ルイス・ホールの正確なCKがファーサイドに送られると、ケインが競り合いで最も高く跳び、ルーカス・ホルニチェクの守るゴールにヘディングで流し込んだ。このゴールで代表通算91得点に到達し、極めて実り多い国際試合期間の中で、その地位を改めて確固たるものにした。