敗戦による精神的なダメージは今なお大きいが、チームはその経験を前向きに生かそうとしている。イングランドはセント・ジョージズ・パーク到着後に徹底した振り返りを行い、選手たちは残る失望と真正面から向き合う機会を持った。

「初日にミーティングをした。それは重要だった。たぶん、お互いにごまかし合わない方がいいからだ」とゴードンは続けた。「自分たちは勝てると感じていたし、とてもいい状態にあるとも感じていたから、本当に大きな失望だった。だから、それをまずしっかり出し切って、前に進むことが大事だった」

さらにこう付け加えた。「かなり前向きなミーティングだった。監督は多くのことに『ありがとう』と言っていた。夏全体で見れば、僕の人生で最高の夏だったからだ。あの夏には、これまでの人生でも最高の経験がいくつもあった。だから、これ以上ないほど幸せだし、誇りに思っている」

ゴードンはまた、アトランタで自分が味わった感情の大きな落差にも触れた。「アルゼンチン戦であのゴールを決めた時ほど気分が良かったことはないし、20分後ほどひどい気分になったこともない」と話した。「完全に正直に言えば、人生で価値のあるものを失った時はいつでも、人であれ、試合のようなものであれ、本当に手に入れたいもの、勝ち取りたいもの、あるいは大きな価値のあるものであれ、もう同じ人間ではいられないと思う」

そしてこう続けた。「傷は残る。でも、その傷が必ずしも悪いものになる必要はない。それによって、より良い人間になれる。世界のこと、自分自身のことについて、いろいろなことを学べる。だから、僕はそういうふうに捉えているし、チームも僕自身も、それによって悪い方向へ行くのではなく、より良くなれればと思っている」