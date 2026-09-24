AFP
翻訳者：
イングランドがアルゼンチンに敗れてワールドカップ準決勝敗退を喫した試合で、バルセロナのウインガー、アンソニー・ゴードンが物議を醸したトーマス・トゥヘルの決断を批判
時期尚早の戦術的撤退
この夏以降で初めて再集結したイングランド代表では、アルゼンチンに敗れて痛恨のワールドカップ敗退を喫した記憶が、なおも大きな話題となっている。イングランドはゴードンの鋭い決定力が光る一撃でわずかなリードを保ち、歴史的な決勝進出まであと20分に迫っていた。しかし、トゥヘルがその優位を守りに入り、得点者を下げてDFエズリ・コンサを投入すると、流れは劇的に変わった。
この守備的な交代によって南米勢の執拗な圧力を招き、最終的にアルゼンチンはビハインドをひっくり返してイングランドの夢を打ち砕いた。当初、トゥヘルはボールを保持できなかったことを敗因に挙げていたが、その後、自身の保守的な修正が早すぎたことを認めている。5-4-1の布陣に移行した指揮官の判断は、事実上アルゼンチンに主導権を渡す形となり、攻撃への意欲が突如として失われたことに、選手とサポーターは困惑を隠せなかった。
- Getty Images Sport
痛恨の辞退を振り返って
ゴードンは、大会での自身の戦いが終わった瞬間について明かし、早い時間帯で下げられたことで、身体面でも精神面でも最高の状態が崩れたと認めた。25歳の同選手は、ピッチを去るよう指示されるまでは自分のパフォーマンスを完全にコントロールできていると感じており、成功に向かうはずだった試合がそこで断ち切られたと受け止めている。
「ええ、正直に言えばそうだった」と元ニューカッスルのスターは語った。「だって、自分はちょうど点を決めたばかりだったからね。自分は前にも言ったように、アドレナリンに乗ってプレーする時に本当に良さが出るタイプの選手なんだ。点を取ると、普段はあまり悪い試合をしない。自信に満ちて、誰にも止められないようなモードに入るからだ。世界の頂点にいるような気分になる。特にあの瞬間、あの舞台では、本当に調子が良かった」
トゥヘルもまた自身の見解を明かし、その運命的な戦術変更に至った強いプレッシャーについて説明した。指揮官は、チーム内の極度の疲労が判断を曇らせ、守備的な変更へと慌てて踏み切ったことを認めている。
「給水休憩の直前に1つ決定機を与えてしまった。もう持ちこたえられない、これは終わりだと思った」とトゥヘルは告白した。「それで、『よし、5バック、5-4-1に変えよう』と思った。その考え方になるには早すぎた。コンゴ、マイアミ、ノルウェー、そしてその後にメキシコと高地だった。私たちは本当に疲れていた」
ワールドカップの傷を癒やす
敗戦による精神的なダメージは今なお大きいが、チームはその経験を前向きに生かそうとしている。イングランドはセント・ジョージズ・パーク到着後に徹底した振り返りを行い、選手たちは残る失望と真正面から向き合う機会を持った。
「初日にミーティングをした。それは重要だった。たぶん、お互いにごまかし合わない方がいいからだ」とゴードンは続けた。「自分たちは勝てると感じていたし、とてもいい状態にあるとも感じていたから、本当に大きな失望だった。だから、それをまずしっかり出し切って、前に進むことが大事だった」
さらにこう付け加えた。「かなり前向きなミーティングだった。監督は多くのことに『ありがとう』と言っていた。夏全体で見れば、僕の人生で最高の夏だったからだ。あの夏には、これまでの人生でも最高の経験がいくつもあった。だから、これ以上ないほど幸せだし、誇りに思っている」
ゴードンはまた、アトランタで自分が味わった感情の大きな落差にも触れた。「アルゼンチン戦であのゴールを決めた時ほど気分が良かったことはないし、20分後ほどひどい気分になったこともない」と話した。「完全に正直に言えば、人生で価値のあるものを失った時はいつでも、人であれ、試合のようなものであれ、本当に手に入れたいもの、勝ち取りたいもの、あるいは大きな価値のあるものであれ、もう同じ人間ではいられないと思う」
そしてこう続けた。「傷は残る。でも、その傷が必ずしも悪いものになる必要はない。それによって、より良い人間になれる。世界のこと、自分自身のことについて、いろいろなことを学べる。だから、僕はそういうふうに捉えているし、チームも僕自身も、それによって悪い方向へ行くのではなく、より良くなれればと思っている」
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ネーションズリーグでの名誉挽回への道
イングランドは今後、くすぶるフラストレーションを厳しい秋の日程にぶつけていかなければならない。イングランド代表は9月に実戦へ戻り、最終的に世界王者となったスペインとの重要なUEFAネーションズリーグを戦う。チームの覚悟と戦術的な進化が早くも試される一戦となる。その後にはチェコ代表との重要な対戦も控えている。
トゥヘル監督には、この夏の過ちから学んだことを証明するよう強い視線が注がれる。長丁場の代表ウィークは10月まで続き、クロアチア代表戦とチェコ代表との再戦が予定されている。指揮官にとっては、自身のアプローチを磨き上げ、才能あるスカッドが引いて守りに入ることなく、世界トップレベルの相手に継続して挑めるようにするための重要な期間となる。
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