メキシコ代表のアギーレ監督は最後の賭けとしてミランのサンティアゴ・ヒメネスを起用したが、 しかし出場は短時間だった。タックルで右足首を捻挫し、数時間観察が必要だ。もし重傷なら、放出を予定していたミランの移籍計画にも影響する。 メキシコは3－3に追いつき延長を目指したが、トゥヘルが敷いた5バックの前に阻まれた。アステカ・スタジアムの声援を受けながら12分間のロスタイムを戦ったが、守備陣は崩れなかった。 イングランドは3大会連続の準々決勝進出を決め、メキシコの夢は散った。 試合後、イングランドのジョーダン・ヘンダーソンはファンと喜んだ後、ピッチに戻ろうとして広告看板を飛び越えようとし、つまずいて手首を骨折。担架で運ばれ、大会を去ることになった。 トゥヘル監督は「かなり深刻で、大会を早期に終える可能性がある」と語った。