イングランドはアステカ・スタジアムでメキシコを破り、自国サッカー史とW杯史に新たな1ページを刻んだ。同スタジアムで勝った3チーム目となり、2002年のコスタリカ、2013年のホンジュラスに続いた。 トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、絶好調ベリンガムの2ゴールと、ケインのPK（6得点で得点ランキング2位）で3－2勝利。準々決勝進出し、土曜にマイアミでブラジルを破ったノルウェーと対戦する。
翻訳者：
イングランドがアステカ・スタジアムで歴史的勝利。メキシコを3－2で下し、準々決勝進出。ベリンガムとケインが活躍、次はノルウェー戦。
ベリンガムの夜
メキシコシティの夜にはあらゆる出来事が起こった。暴風雨と落雷警報により、キックオフは予定より2時間遅れた。 試合では、イングランドがピックフォードの好セーブに守られ、前半開始からわずか90秒でジュード・ベリンガムが2得点を奪って流れを掴んだ。 36分、右サイドのサカのクロスを頭で合わせ先制。38分にはケインとの連携からゴール前へ流し込み2点目を奪った。 それでもアギーレ率いるメキシコは慌てず、前半終了間際に混戦からキノーネス（大会4得点目）が1－2とするゴールを決め、希望をつないだ。
ケインの影
後半開始早々、トゥヘル監督はスペンスではなくクアンサを起用。しかしクアンサはガヤルドに無謀なタックルを行い、VARの介入でファガニ主審からレッドカードを受けた。イングランドは54分以降、10人で戦うことになった。 しかし苦境でも「スリー・ライオンズ」は流れを取り戻す。60分、ケインのスルーパスを受けたゴードンがレンゲルに倒されPK獲得。ケインがこれを決め、W杯通算14ゴール目。 ゲルト・ミュラーに並び、ロナウド「フェノメノ」に1、元記録保持者クロースに2と迫った。しかし8分後、自陣ペナルティエリアでグティエレスを倒し、ラウル・ヒメネス（大会3得点目）に2－3の弾道を許した。
ヒメネスとヘンダーソン、なんて強烈な一撃だ
メキシコ代表のアギーレ監督は最後の賭けとしてミランのサンティアゴ・ヒメネスを起用したが、 しかし出場は短時間だった。タックルで右足首を捻挫し、数時間観察が必要だ。もし重傷なら、放出を予定していたミランの移籍計画にも影響する。 メキシコは3－3に追いつき延長を目指したが、トゥヘルが敷いた5バックの前に阻まれた。アステカ・スタジアムの声援を受けながら12分間のロスタイムを戦ったが、守備陣は崩れなかった。 イングランドは3大会連続の準々決勝進出を決め、メキシコの夢は散った。 試合後、イングランドのジョーダン・ヘンダーソンはファンと喜んだ後、ピッチに戻ろうとして広告看板を飛び越えようとし、つまずいて手首を骨折。担架で運ばれ、大会を去ることになった。 トゥヘル監督は「かなり深刻で、大会を早期に終える可能性がある」と語った。
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