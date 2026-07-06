メキシコ代表のアギーレ監督は最後の賭けとしてミランのサンティアゴ・ヒメネスを起用したが、 しかし出場は短時間だった。タックルで右足首を捻挫し、数時間観察が必要だ。もし重傷なら、放出を予定していたミランの移籍計画にも影響する。 メキシコは3－3に追いつき延長を目指したが、トゥヘルが敷いた5バックの前に阻まれた。アステカ・スタジアムの12分間にも及ぶロスタイムでも守備陣は崩れなかった。 イングランドは3大会連続の準々決勝進出を決めたが、メキシコの夢は散った。 試合後、イングランドのジョーダン・ヘンダーソンはファンと喜んだ後、ピッチに戻ろうとして広告看板を飛び越えようとした際につまずき、手首を捻挫。担架で運ばれ、大会離脱が濃厚となった。 トゥヘル監督は「かなり深刻で、大会を早期に終える可能性がある」と語った。