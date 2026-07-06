イングランドはアステカ・スタジアムでメキシコを破り、自国サッカー史とW杯史に新たな1ページを刻んだ。同スタジアムで勝った3チーム目となり、2002年のコスタリカ、2013年のホンジュラスに続いた。 トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、絶好調のベリンガムが2得点、ケインがPKで1点を奪い3－2で勝利。ケインは6得点で得点ランキング2位に浮上した。イングランドは準々決勝進出を決め、土曜にマイアミでブラジルを破ったノルウェーと対戦する。
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イングランドがアステカ・スタジアムで歴史的勝利。メキシコを3－2で下し、準々決勝進出。ベリンガムとケインが活躍し、トゥヘル監督率いるチームは数的劣勢を覆した。次はノルウェーとの対戦だ。
ベリンガムの夜
メキシコシティの夜にはあらゆる出来事が起こった。暴風雨と落雷警報により、キックオフは予定より2時間遅れた。 この試合では、ピックフォードの好セーブが光り、前半開始からわずか90秒でジュード・ベリンガムが2得点をマークして流れを掴んだ。 36分、右サイドのサカのクロスをヘディングで合わせ先制。38分にはケインとの連携からゴール前へ走り込み、簡単なタッチで追加点を奪った。 それでもアギーレ率いるメキシコは慌てず、前半終了間際に混戦からキノーネス（大会4得点目）が1－2とするゴールを決め、希望をつないだ。
ケインの影
後半開始早々、トゥヘル監督はスペンスではなくクアンサを先発起用。しかしクアンサがガヤルドに無謀なタックルでレッドカードを受け、イングランドは54分から10人で戦うことになった。 しかし、苦境を跳ね除けた“スリー・ライオンズ”は流れを取り戻す。60分、ケインのスルーパスでゴードンがレンゲルに倒されPK獲得。ケインがこれを沈め、W杯通算14ゴール目。 ゲルト・ミュラーに並び、ロナウド「フェノメノ」に1、元記録保持者クロースに2と迫った。しかし8分後、自陣ペナルティエリアでグティエレスを倒し、ラウル・ヒメネス（大会3得点目）に2－3の弾丸を許した。
ヒメネスとヘンダーソン、なんて強烈な一撃だ
メキシコ代表のアギーレ監督は最後の賭けとしてミランのサンティアゴ・ヒメネスを起用したが、 しかし出場は短時間だった。タックルで右足首を捻挫し、数時間観察が必要だ。もし重傷なら、放出を予定していたミランの移籍計画にも影響する。 メキシコは3－3に追いつき延長を目指したが、トゥヘルが敷いた5バックの前に阻まれた。アステカ・スタジアムの12分間にも及ぶロスタイムでも守備陣は崩れなかった。 イングランドは3大会連続の準々決勝進出を決めたが、メキシコの夢は散った。 試合後、イングランドのジョーダン・ヘンダーソンはファンと喜んだ後、ピッチに戻ろうとして広告看板を飛び越えようとした際につまずき、手首を捻挫。担架で運ばれ、大会離脱が濃厚となった。 トゥヘル監督は「かなり深刻で、大会を早期に終える可能性がある」と語った。
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