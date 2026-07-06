イングランドは試合開始直後から粘り強さを見せ、メキシコのプレスをかいくぐった。試合は低速で展開し、トーマス・トゥヘル監督にとってはほぼ理想的な流れだった。

そしてチャンスが来ると、彼らは一撃を放った。ベリンガムが先制。ペナルティエリアを横切りファーポストへ走り込み、サカのクロスをヘディングで叩き込んだ。98秒後、同じ動きで再びネットを揺らし、38分にはケインのパスで2－0とした。

しかし直後、セットプレーでの油断から6ヤードのキノーネスにボールが転がり、強烈な一撃を許した。前半は2－1で折り返し。後半もイングランドは攻勢を強め、オライリーがポスト直撃、ゴードンが縦横無尽に駆け回り、ベリンガムも前線へ押し続けた。 直後、メキシコのカウンターを止めようとしたジャレル・クアンサがスライディングで飛び込み、ボールを空振りして相手選手に激突。VAR確認の結果、一発退場となった。

直後にイングランドが反撃。ゴードンがDFをかわし、ランゲルに倒されてPKを獲得。ケインはクロアチア戦で外したPKを、今回は冷静に決めた。 直後、メキシコもPKを得た。ケインがクリアを試みた際、ブライアン・グティエレスに軽く接触した判定だった。この日4点を取ってもおかしくないラウル・ヒメネスがこれを沈めた。

ここでトゥヘル監督は攻めるか守るかの選択を迫られ、守りを固める方を選んだ。ダン・バーンを投入し、5-3-1の布陣でメキシコの波状攻撃をしのぐ。ピックフォードがパンチで弾き、バーンがヘディングでクリア。ケインも自陣ペナルティエリアに戻り、ボールを蹴り出した。楽な展開ではなかったが、これが当然の展開だったのかもしれない。

GOALがメキシコシティでの試合の勝者と敗者を分析する……