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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

イングランドがアステカで歴史的勝利。トゥヘル監督率いるチームは優勝候補であることを証明した。

Winners & losers
ワールドカップ
イングランド
特集＆コラム
メキシコ 対 イングランド
メキシコ
トーマス・トゥヘル
ジュード・ベリンガム
ジャレル・クアンサー

イングランドがアステカ・スタジアムで勝つのは簡単ではない。公式戦でここを制したのは過去2チームだけだ。苦戦と危機は当然だった。 しかし、予想外だったのは、試合が完全にカオスに陥ったことだ。メキシコとの一戦は攻防が激しく交錯し、気迫に満ち、時に見事なプレーが光った。終始ハラハラさせられたが、最終的には3－2で勝利。イングランドのワールドカップへの希望に大きな弾みをつけた。

イングランドは試合開始直後から粘り強さを見せ、メキシコのプレスをかいくぐった。試合は低速で展開し、トーマス・トゥヘル監督にとってはほぼ理想的な流れだった。

そしてチャンスが来ると、彼らは一撃を放った。ベリンガムが先制。ペナルティエリアを横切りファーポストへ走り込み、サカのクロスをヘディングで叩き込んだ。98秒後、同じ動きで再びネットを揺らし、38分にはケインのパスで2－0とした。

しかし直後、セットプレーでの油断から6ヤードのキノーネスにボールが転がり、強烈な一撃を許した。前半は2－1で折り返し。後半もイングランドは攻勢を強め、オライリーがポスト直撃、ゴードンが縦横無尽に駆け回り、ベリンガムも前線へ押し続けた。 直後、メキシコのカウンターを止めようとしたジャレル・クアンサがスライディングで飛び込み、ボールを空振りして相手選手に激突。VAR確認の結果、一発退場となった。

直後にイングランドが反撃。ゴードンがDFをかわし、ランゲルに倒されてPKを獲得。ケインはクロアチア戦で外したPKを、今回は冷静に決めた。 直後、メキシコもPKを得た。ケインがクリアを試みた際、ブライアン・グティエレスに軽く接触した判定だった。この日4点を取ってもおかしくないラウル・ヒメネスがこれを沈めた。

ここでトゥヘル監督は攻めるか守るかの選択を迫られ、守りを固める方を選んだ。ダン・バーンを投入し、5-3-1の布陣でメキシコの波状攻撃をしのぐ。ピックフォードがパンチで弾き、バーンがヘディングでクリア。ケインも自陣ペナルティエリアに戻り、ボールを蹴り出した。楽な展開ではなかったが、これが当然の展開だったのかもしれない。

GOALがメキシコシティでの試合の勝者と敗者を分析する……

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    受賞者：ジュード・ベリンガム

    ジュード・ベリンガムはここ半年、評価が定まらなかった。決定力がある、態度が大きい、モーガン・ロジャースの控えなどと言われた。 しかしこの試合で彼が示したのは、近年のイングランド代表で最も完成されたMFのパフォーマンスだった。トゥヘル監督は4-4-2に近い布陣を採用し、ベリンガムはケインに近い位置でプレー。彼はレアル・マドリードでの1年目で得点記録を塗り替えたときのように、鋭い決定力を示した。2得点はほぼ同じ動きから生まれた。外から内へ切り込み、正確なフィニッシュで仕留めた。

    その後50分間も粘り強くプレー。中央のMFとして立ち、右サイドへ移る場面もあった。終盤はトップに位置取り、流れを切り、チームを救った。しかも、準々決勝出場のため警告を避けねばならなかった。メキシコは何度も挑発したが、ベリンガムは食いつかず。

    ならば、こう呼ぼう。「ワールドクラス」だ。

    • 広告
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    優勝者：トーマス・トゥヘル

    トゥヘル監督は今週初めに「イングランドが勝ち進むには、必ずしも華やかなサッカーは必要ない」と語った。この発言は一部で批判された。しかしその主張は、この試合で証明された。

    イングランドは華やかさに欠けたが、トゥヘルにとっては理想的な展開だった。彼は序盤から戦術を微調整し、明確なゲームプランを示した。 イングランドは20分間メキシコにほとんどチャンスを与えず、絶妙なタイミングでカウンターを仕掛けて先制。試合が混沌とし始めた際もトゥヘルは冷静だった。5バックは深夜3時にパブで観戦するファンには不評だったかもしれないが機能した。ヘディングで優位を作るためバーンを投入した采配も賢明だった。

    さらに、コンゴ民主共和国戦で途中出場し印象を残したアンソニー・ゴードンも先発復帰。90分間走り続けた。試合を通じてイングランドは2つのフォーメーションと4つのスタイルを使い分け、多くの選手が複数のポジションをこなした。そのすべてを、冷静な監督が統率していた。

  • QuansahGetty

    敗者：ジャレル・クアンサ

    クアンサは右サイドバックで意外にも先発した。イングランドはこのポジションが薄く、怪我から回復途中のリース・ジェームズに代わってトゥヘル監督の事実上の唯一の選択肢だった。約50分間は無難にこなした。メキシコで最も活躍したキノーネスも、チャンスをものにしたゴール以外には目立たなかった。クアンサのボール扱いも堅実だった。

    しかし50分、彼は愚かすぎるファールで一発退場となった。興奮が過ぎたのか、必要以上に強いタックルで相手を倒した。若さゆえのミスだ。メキシコベンチは激怒し、審判の判定に異議を唱える余地はなかった。

    幸いイングランドには致命傷にならなかったが、クアンサが再びチャンスを得るかは不透明だ。

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    最優秀選手：ジョーダン・ピックフォード

    「まともなGKでいなければ」と肝に銘じる絶好のタイミングだ！ イングランド代表のピックフォードとエバートンのピックフォードは、まるで別人のように見える。エバートンでは1、2回ミスすることもあるが、代表ではユニフォームに溶け込むかのように実力を発揮する。

    今回は、粘り強い守りで存在感を示した。前半にはヒメネスのシュートを2度止め、チームを救った。 後半も指示を飛ばし、クロスに飛び出し、パンチで弾き、味方を鼓舞する蹴り出しで流れを変えた。彼は現代的なGKではない。荒削りでパフォーマンス的なプレーを好む。だがこの日は、その熱量がチームに勢いを与えた。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：メキシコ

    3つの開催国の中から2カ国が早くも敗退した。今回のメキシコ代表は奇妙なチームだ。チームバランスが悪く、質も不足し、高齢のヒメネスと若手のジルベルト・モラに依存している。同じ時期に成長し、同じ場所で鍛えられ、真のアイデンティティを見出したまとまりのあるグループは存在しない。だからこそ、ハビエル・アギーレ監督は5月中旬にワールドカップに向けた合宿を招集した。

    とはいえ、選手たちの能力以上の結果を出したとも言える。グループステージを首位で突破し、復活したエクアドルをノックアウトステージで下した。良いサッカーも見せていた。 だが、質で上回る相手には脆さ露呈。高速攻撃を止められる守備も、愚かなPKを避ける経験も、低ブロックを崩すアイデアも不足していた。終盤のクロス連発は観客を沸かせたが、イングランドには容易に対処された。

    格上相手に負けるのはやむを得ないとしても、この「サッカーの大聖堂」での敗戦は痛手だ。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝：イングランドのワールドカップでの実力

    まさにジェットコースターだ。一歩引いて見れば、今の状況は悪くない。イングランドは1度圧勝し、2度苦戦しながらも勝ち、アステカでの一戦も乗り切った。適応力があり、決定機で得点し、ミスも少ない。トゥヘル監督が約束した「完璧なコントロール」ではないが、ワールドカップをまずまず戦えている。

    それでも、こんな夜を過ごしたあとだからこそ、少しは夢を見てもいいだろう。今のメキシコ代表が世界最強ではないにしても、アステカ・スタジアムには確かな神話がある。 高地で雨が降り、90分以上もファンに罵声を浴びせられるこの地で勝つのは本来不可能だ。サッカー界に真の「要塞」と呼べるスタジアムは少ないが、ここはその一つだ。この地で結果を出す難しさは、いくら強調しても足りない。

    とはいえ、ここから先が楽になるわけではない。それでもこの勝利はイングランドの生き残りを決め、さらに希望も与えた。マイアミでのノルウェー戦は厳しいだろう。だが、標高やカフェイン錠の心配はもうない。今はサッカーの質がすべてだ。イングランド代表は、その魅力で勝負できる。