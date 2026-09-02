イングランドから、エストゥピニャンのミランからアストン・ヴィラへの移籍が破談となった理由について、驚きの経緯が伝えられている

アストン・ヴィラのペルビス・エストゥピニャンへの関心をめぐる『The Athletic』の論評と舞台裏：「アストン・ヴィラは1カ月以上にわたってミランのペルビス・エストゥピニャンの獲得を追っていた。エメリはすでにビジャレアル時代にこの左サイドバックと仕事をしており、選手はメンデスのサポートを受けていたため、この移籍には筋が通っていた。しかし、条件が変わり続けたことで、ヴィラの交渉は遅れを強いられた。しびれを切らしたクラブは、アトレティコのルッジェリ獲得へ一気に動いた。ルッジェリと大筋合意に達した後、エストゥピニャン獲得に向けて再び動き出す案が短期間ながら再浮上したことが明らかになっている」