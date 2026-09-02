ウナイ・エメリとペルビス・エストゥピニャンはビジャレアルでともに仕事をしており、そこで強い敬意と相互の信頼関係を築いた。その関係は非常に強固で、スペイン人指揮官が、PSGに加入したばかりのリュカ・ディーニュの理想的な後任として、エクアドル代表の名前を挙げるほどだった。約1か月にわたる長期交渉の末、アストン・ヴィラは交渉から撤退し、その後アトレティコ・マドリーのマッテオ・ルッジェーリへと方向転換した。
AFP
翻訳者：
イングランドから、エストゥピニャンのミランからアストン・ヴィラへの移籍が破談となった理由について、驚きの経緯が伝えられている
イングランドによる再建
アストン・ヴィラのペルビス・エストゥピニャンへの関心をめぐる『The Athletic』の論評と舞台裏：「アストン・ヴィラは1カ月以上にわたってミランのペルビス・エストゥピニャンの獲得を追っていた。エメリはすでにビジャレアル時代にこの左サイドバックと仕事をしており、選手はメンデスのサポートを受けていたため、この移籍には筋が通っていた。しかし、条件が変わり続けたことで、ヴィラの交渉は遅れを強いられた。しびれを切らしたクラブは、アトレティコのルッジェリ獲得へ一気に動いた。ルッジェリと大筋合意に達した後、エストゥピニャン獲得に向けて再び動き出す案が短期間ながら再浮上したことが明らかになっている」
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