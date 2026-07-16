あるアイデア、ある示唆――それらは単なるアイデアや示唆のままであった。当時、リオハ自治州出身の監督は、2024年の欧州選手権で輝かしい勝利を収めることになる準備を進めていた。その大会では、現在の主力選手の多くが依然として最前線で活躍し、ラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズといった、将来有望な2人の若きスターが脚光を浴び、そのプレーで国際的な観客を驚かせた。 当時も今も、ロドリが指揮者となり、スペイン代表の攻撃のテンポとスペースを巧みに操っていた。