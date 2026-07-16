アルゼンチンを2大会連続決勝へ導いたリオネル・スカローニと並び、ルイス・デ・ラ・フエンテも今大会で注目された監督だ。 ラミン・ヤマルや元バロンドール受賞者のロドリを除けば、一流スターがそろわないチームを巧みに率い、美学的にも実用的にも優れた集団プレーを示した。 また、ウナイ・シモン、ペドロ・ポロ、オヤルサバルらを粘り強く起用し、就任以来の成果を超えても信頼を失っていない点も特筆に値する。
AFP
翻訳者：
『イル・ジョルナーレ』が伝えた。スペイン代表ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の去就に新展開。ミランは2024年のピオリ監督後任として彼を候補に挙げていた。
ユース時代からヨーロッパの頂点へ
スペインサッカー連盟の環境で育ち、ラス・ロサスのトレーニングセンターで多くの若手を指導し、彼らの成長を支えた。ルイス・エンリケの退任後、2023年にトップチーム監督に就任。スペイン代表監督として欧州選手権とネーションズリーグで各1回優勝している。 最初の大きな成果はU-19とU-21代表で挙げた。U-19欧州選手権2回優勝と2020年東京五輪銀メダルだ。彼は若手の才能を引き出し、技術と人間性を生かして潜在能力を発揮させる環境を作った。
ミランが欲しがっていた
近年、彼のような人材を求め、プロジェクトを任せるために注目してきたクラブもある。 イタリア紙『イル・ジョルナーレ』によると、その候補にミランも含まれていた。ミランは2019年秋から契約していたステファノ・ピオリ監督と2023/24シーズン限りで契約満了となる。ピオリは直近のスクデット獲得と2023年春に行われたチャンピオンズリーグ準決勝（対インテル）を率いた。 後任候補にはロペテギ、フォンセカに続き、ルイス・デ・ラ・フエンテも挙がっていた。
岐路
あるアイデア、ある示唆――それらは単なるアイデアや示唆のままであった。当時、リオハ自治州出身の監督は、2024年の欧州選手権で輝かしい勝利を収めることになる準備を進めていた。その大会では、現在の主力選手の多くが依然として最前線で活躍し、ラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズといった、将来有望な2人の若きスターが脚光を浴び、そのプレーで国際的な観客を驚かせた。 当時も今も、ロドリが指揮者となり、スペイン代表の攻撃のテンポとスペースを巧みに操っていた。
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