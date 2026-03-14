イルディズ、安定感と無失点：ユヴェントスは日程を活かし、チャンピオンズリーグの雰囲気を漂わせている。ディ・グレゴリオはベンチ入りか？ペリンの先発は確実だ

ユヴェントスが勝利し、少なくとも一夜だけはチャンピオンズリーグ圏内に留まった。

ラツィオ対ミラン戦よりもコモ対ローマ戦の結果を待ちわびる中、ビアンコネリは次の3点を順に喜んでいる。1）スーパー・イルディズ、2）試合運びの安定感、3）無失点。まるで金、銀、銅のメダルのように、これらは互いに補完し合う3つの資質であり、ビアンコネリの未来に自信を与えてくれる。

連敗の嵐を乗り越え、ユヴェントスは日程を活かし、来季に向けて極めて重要な4位の座を再び手中に収めた。