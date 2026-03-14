イルディズ、安定感と無失点：ユヴェントスは日程を活かし、チャンピオンズリーグの雰囲気を漂わせている。ディ・グレゴリオはベンチ入りか？ペリンの先発は確実だ

ユヴェントスが勝利し、少なくとも一夜だけはチャンピオンズリーグ圏内に留まった。
ラツィオ対ミラン戦よりもコモ対ローマ戦の結果を待ちわびる中、ビアンコネリは次の3点を順に喜んでいる。1）スーパー・イルディズ、2）試合運びの安定感、3）無失点。まるで金、銀、銅のメダルのように、これらは互いに補完し合う3つの資質であり、ビアンコネリの未来に自信を与えてくれる。
連敗の嵐を乗り越え、ユヴェントスは日程を活かし、来季に向けて極めて重要な4位の座を再び手中に収めた。
ユヴェントスが勝利し、少なくとも一夜だけはチャンピオンズリーグ圏内に留まった。
ラツィオ対ミラン戦よりもコモ対ローマ戦の結果を待ちわびる中、ビアンコネリは次の3点を順に喜んでいる。1）スーパー・イルディズ、2）試合運びの安定感、3）無失点。まるで金、銀、銅のメダルのように、これらは互いに補完し合う3つの資質であり、ビアンコネリの未来に自信を与えてくれる。
連敗の嵐を乗り越え、ユヴェントスは日程を活かし、来季に向けて極めて重要な4位の座を再び手中に収めた。
さらに4つ目のポイントとして、ペリンが先発として定着したことで、ディ・グレゴリオがベンチに回ったことが挙げられる。ペリンの安定感もまた、疑いようのない事実だ。ディフェンスの3人組では、カルルがアッタと頻繁に対峙したが、苦戦を強いられる場面もあった。ブレメルは体力を温存するモードで、デイビスのマークをケリーに任せることが多かった。 とはいえ、ケリーは見事にその役割をこなしており、ザニオーロの激しい突破に苦戦した程度だった。
中盤では、マッケニーがいつものように堅実なプレーを見せた。前半はトゥラムの精度不足をカバーし、後半はクープマイナーズの迷いを補った。左サイドではカンビアソが活気を取り戻し、最近の試合に比べてはるかに落ち着きを取り戻していた。スパレッティ流のパッチワークのような布陣の中で、ロカテッリが際立っていた。彼はピッチの端から端まで、堅実かつ頼もしいリーダーシップを発揮した。
攻撃のトリオは、もはや評価を下げていたデビッドに代わってボガが起用されたことで恩恵を受けた。1-0の先制ゴールを決めただけでなく、1月に加入したこの選手は、最初は目立たないスタートを切ったものの、徐々に調子を上げていった。これは、ユヴェントスでの彼の軌跡を象徴するものであった。 コンセイサオも好調で、クープマイナーズの疑わしいオフサイド判定により追加点を奪うことはできなかった。この判定に激怒した一幕はあったものの、この小柄なポルトガル人選手は素晴らしいプレーを披露した。そして、追加点のチャンスを逃したミレッティと交代した際には、彼の不在が痛手となるほど存在感を示していた。
結局、スパレッティ率いるユヴェントスは、評価表で高得点を獲得した。まさに「10+1」のチームに見えたが、厳密には10点ではなかった。そして、その「1」――まさに唯一無二の存在――がイルディズだった。彼はチームメイトのために自らの才能を惜しみなく発揮し、模範的なプレーを見せた。左サイドでプレーし、中央に下がる「フェイク9」ではなく、外側の10番としてプレーした。 その斜めのポジションから、彼は創造性と継続性において圧倒的な存在感を示した。アシストに次ぐアシスト。ドリブルに次ぐドリブル。走り込みと追い上げ。質だけでなく量も兼ね備えていた。間違いなく、ユヴェントスでの彼の最高のパフォーマンスの一つだ。
若きトルコのスター選手に牽引され、ユヴェントスは快進撃を続けている。順位を上げており、注目すべき数字も記録している。過去7試合（ガラタサライ戦を含む）で20失点を喫していたが、前節のピサ戦に続き、今節も無失点で勝利を収めたのだ。 良い兆候だ。そして、ウディネーゼ戦での1-0という結果が、古くからあるが依然として有効な「堅守」を彷彿とさせるなら、それはさらに良い兆候かもしれない。スパレッティにとっても。