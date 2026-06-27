イルディズ、ユヴェントスと合意した夏の復帰計画

今季はイルディズが確固たる地位を築いたシーズンだった。 2025年夏にクラブW杯に出場した後、05年生まれの彼は25-26シーズンに過密日程を消化し、ユヴェントスで47試合に出場して11得点を記録した。





トルコ代表でもW杯3試合を含む10試合に出場し、3得点をマークしたが、本大会でのゴールはなかった。





クラブと代表を合わせ公式戦57試合に出場し、出場時間と責任の重さを示した。後半戦は膝の故障に悩んだため、ユヴェントスは今夏彼のコンディションを慎重に管理し、来季の主力として万全の状態で復帰させる方針だ。



