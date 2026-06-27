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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

イルディズ、ユヴェントスと合意した夏の復帰計画

ユヴェントス
ケナン・ユルディズ

このトルコ人選手は2025-26シーズンに57試合に出場したが、その多くは膝の故障に影響されていた。

ケナン・イルディズは今夏、回復と個人メニューに集中する。過密日程で消耗した体を休め、代表とクラブの疲労を癒やす。 同時にTuttoJuve.comが伝えるように、ユヴェントスの医療スタッフとフィジカルコーチが考案した特別プログラムで膝の故障を完全に克服し、再スタートを切る。


クラブの目標は、背番号10が心身ともに万全の状態で新シーズンに臨めるよう環境を整えること。休む間もなく戦った20歳の彼を守るため、負荷管理が不可欠だ。



  • 今季はイルディズが確固たる地位を築いたシーズンだった。 2025年夏にクラブW杯に出場した後、05年生まれの彼は25-26シーズンに過密日程を消化し、ユヴェントスで47試合に出場して11得点を記録した。


    トルコ代表でもW杯3試合を含む10試合に出場し、3得点をマークしたが、本大会でのゴールはなかった。


    クラブと代表を合わせ公式戦57試合に出場し、出場時間と責任の重さを示した。後半戦は膝の故障に悩んだためユヴェントスは今夏彼のコンディションを慎重に管理し、来季の主力として万全の状態で復帰させる方針だ


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