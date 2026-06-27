イルディズ、ユヴェントスと合意した夏の復帰計画

ケナン・イルディズは今夏、回復と個人メニューに集中する。過密日程で消耗した体を休め、代表とクラブの疲労を癒やす。 同時に、TuttoJuve.comが伝えるように、ユヴェントスの医療スタッフとフィジカルコーチが考案した特別プログラムで膝の故障を完全に克服し、再スタートを切る。
クラブの目標は、背番号10が心身ともに万全の状態で新シーズンに臨めるよう環境を整えること。休む間もなく戦った20歳の彼を守るため、負荷管理が不可欠だ。
ケナン・イルディズは今夏、回復と個人メニューに集中する。過密日程で消耗した体を休め、代表とクラブの疲労を癒やす。 同時に、TuttoJuve.comが伝えるように、ユヴェントスの医療スタッフとフィジカルコーチが考案した特別プログラムで膝の故障を完全に克服し、再スタートを切る。
クラブの目標は、背番号10が心身ともに万全の状態で新シーズンに臨めるよう環境を整えること。休む間もなく戦った20歳の彼を守るため、負荷管理が不可欠だ。
今季はイルディズが確固たる地位を築いたシーズンだった。 2025年夏にクラブW杯に出場した後、05年生まれの彼は25-26シーズンに過密日程を消化し、ユヴェントスで47試合に出場して11得点を記録した。
トルコ代表でもW杯3試合を含む10試合に出場し、3得点をマークしたが、本大会でのゴールはなかった。
クラブと代表を合わせ公式戦57試合に出場し、出場時間と責任の重さを示した。後半戦は膝の故障に悩んだため、ユヴェントスは今夏彼のコンディションを慎重に管理し、来季の主力として万全の状態で復帰させる方針だ。