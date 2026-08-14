イリノイ州宝くじの規則では、当選者は8月12日の抽選から1年以内に賞金を受け取る必要がある。ただ、一括受け取りを希望する場合は60日以内に選択しなければならず、それを過ぎると年金方式が自動的に適用される。5つの数字すべてとパワーボールを的中させる確率は約2億9220万分の1であり、最終的にその資金がどう使われるにせよ、いずれにしても人生を一変させる極めてまれな出来事である。

当選者がフットボールに関心を持っているのか、ましてその一部を所有することに興味があるのかは、誰にも分からない。イリノイ州では25万ドル以上の当選者に匿名性が認められているため、この謎がいつまでも解けない可能性もある。だが、国家支援を受けるクラブや億万長者が所有するクラブは近年、移籍市場の上限を塗り替えてきた。書類上は、この1枚のチケットだけで、その保有者は一夜にしてそうした資金力を持つ面々の仲間入りを果たすことになる。