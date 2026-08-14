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イリノイ州の“謎の”10億4000万ドルのパワーボール当せん者は、現在のフットボール市場で何を買えるのか。ネイマールから2026年夏の最高額移籍まで
何があったのか
イリノイ州クインシーのHy-Vee Gas Fresh & Fastで販売された1枚のパワーボール券は、水曜の抽選後に10億4000万ドルの価値となった。州史上2番目の高額当選であり、ゲーム史上でも8番目の高額だ。まだ名乗り出た者はいないが、サッカーファンがこの金額を計算すれば目を見張る数字である。どのクラブであれ、どの選手に対してであれ、移籍市場でこれまで費やされたいかなる額も大きく上回っている。
移籍市場での資金力として見れば、このジャックポットによって匿名の当選者は、ガソリンスタンドの常連ではなく、通常は国家の支援を受けるオーナーグループに限られるような階層に入ることになる。
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その裏にある数字
イリノイ州法では、当選者には単純明快な選択肢が与えられる。10億4000万ドルは29年間で30回に分けて年金方式で受け取るか、あるいは税引き前4億5050万ドルを一括で受け取るかのいずれかだ。どちらを選んでも、現在の移籍金記録をはるかに上回る。2017年にネイマールがバルセロナからパリ・サンジェルマンへ移籍した際の2億4400万ドル（2億ポンド／2億2200万ユーロ）は、約10年がたった今も基準であり続けている。そして年金の総額であれば、その金額を4回以上まかなえる。
「より少ない」一括受け取りの選択肢でさえ、市場がどれほど動いたかを物語っている。この夏だけでも、チェルシーはクラブ記録となる1億5800万ドルでモーガン・ロジャーズを獲得し、マンチェスター・シティはエリオット・アンダーソンに対してノッティンガム・フォレストへ1億5800万ドルを支払い、トッテナムはサンドロ・トナーリに対する1億2300万ドル保証の契約で自らの移籍金記録を更新した。この3件を合計すると約4億3900万ドルとなり、現金一括の選択肢だけで2026年夏の移籍市場における最大3件の取引をほぼぴったり賄え、さらに代理人手数料分のお釣りまで出る。
その物語の背後にある声
サッカー的な観点は思考実験にすぎないとしても、このミステリーが現実であることに変わりはない。ハイヴィーのマネジャー、ジョン・マーシャルは、自身の店舗でそのチケットが販売されたと知った瞬間を振り返り、『Fox News Digital』に対して「午前3時ごろだった。町にある別のガソリンスタンドのマネジャーから電話がかかってきた」と語った。勝者の正体が判明するのを待つ時間について、彼は「まるで殺人ミステリーのよう」だと表現。さらに、好奇心を抱いた住民たちが同じ幸運の再現を期待して同じ機械でチケットを買いに次々と店へ立ち寄っている一方で、勝者はいまだ姿を見せていないと付け加えた。マーシャルの店舗には、そのチケットを販売したことで50万ドルのボーナスが支払われる予定で、彼はそれを持っている人物について「地域社会のためにうまくやってくれれば」と願うだけだという。
次は何だ？
イリノイ州宝くじの規則では、当選者は8月12日の抽選から1年以内に賞金を受け取る必要がある。ただ、一括受け取りを希望する場合は60日以内に選択しなければならず、それを過ぎると年金方式が自動的に適用される。5つの数字すべてとパワーボールを的中させる確率は約2億9220万分の1であり、最終的にその資金がどう使われるにせよ、いずれにしても人生を一変させる極めてまれな出来事である。
当選者がフットボールに関心を持っているのか、ましてその一部を所有することに興味があるのかは、誰にも分からない。イリノイ州では25万ドル以上の当選者に匿名性が認められているため、この謎がいつまでも解けない可能性もある。だが、国家支援を受けるクラブや億万長者が所有するクラブは近年、移籍市場の上限を塗り替えてきた。書類上は、この1枚のチケットだけで、その保有者は一夜にしてそうした資金力を持つ面々の仲間入りを果たすことになる。
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