ヨシップ・イリチッチを覚えていますか？元アタランタのスロベニア人攻撃的ミッドフィールダーは、現在母国のコペルでプレーしており、38歳になっても引退する気は全くないようです。「今は年を取ったけど」とプライム・ビデオの取材に冗談交じりに語り、「それでもまだ楽しんでいる。若い選手たちと互角に戦える限り、プレーを続けるつもりだ」。 「アタランタは、今でも私の心の中に深く刻まれている存在です。私たちが築いた基盤こそが、彼らが今日なお成し遂げていることの礎となっています。私の時代、前線のクオリティは抜群で、目をつぶっていてもプレーできたほどでした。アタランタは私を人間として成長させてくれましたし、クラブは困難な時期でさえ、決して私を見捨てませんでした」
Getty Images Sport
翻訳者：
イリチッチ：「僕のアタランタならチャンピオンズリーグを制覇できたはずだ。ガスペリーニ監督？彼はサッカーには走る必要があると教えてくれた」
「ガスペリーニ監督は、走らなければならないと教えてくれた」
イリチッチはタイムマシンを起動し、2020年のバレンシア対アタランタの試合へと遡る。それは彼のキャリアにおいて最高の一戦の一つだった。「PSGと対戦できなかった悔しさを覚えている。当時のチームなら、あのチャンピオンズリーグを制してもおかしくなかったと思う。ガスペリーニ監督？彼は僕のレベルを引き上げてくれた。あれほど走る必要があるとは思っていなかった。 10年前、彼は後に実現することになるようなことを私たちにさせていました。どの練習でも、どの試合でも、すべてが自然にできて、誰をも恐れることはありませんでした。ある種の試合では、自分たちを隠してはいけない。それが、今のチームに欠けている資質です」。
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