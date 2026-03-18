イリチッチはタイムマシンを起動し、2020年のバレンシア対アタランタの試合へと遡る。それは彼のキャリアにおいて最高の一戦の一つだった。「PSGと対戦できなかった悔しさを覚えている。当時のチームなら、あのチャンピオンズリーグを制してもおかしくなかったと思う。ガスペリーニ監督？彼は僕のレベルを引き上げてくれた。あれほど走る必要があるとは思っていなかった。 10年前、彼は後に実現することになるようなことを私たちにさせていました。どの練習でも、どの試合でも、すべてが自然にできて、誰をも恐れることはありませんでした。ある種の試合では、自分たちを隠してはいけない。それが、今のチームに欠けている資質です」。