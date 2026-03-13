Getty Images News
イラン、ワールドカップの惨事についてドナルド・トランプに反応、代表チームが米国との対立で大会を辞退
外交上の危機がスポーツの舞台に現れる
2月28日にイスラエルとアメリカによるイラン領内への攻撃が始まって以来、ワールドカップに向けた準備において、チーム・メッリの状況が最大の焦点となっている。イランは48チームに拡大された本大会への出場権をいち早く獲得した国の一つだが、地政学的状況により準備が妨げられてきた。 特に先週アトランタで開催されたFIFAの必須準備会議を欠席したことで、完全撤退の憶測を呼んだ。ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は当初、ワシントンから開催保証を得たと主張していたが、その後ホワイトハウスの見解は変化。イラン人選手のロサンゼルス及びシアトル滞在を重大な安全保障上のリスクと位置づけるようになった。
チーム・メッリ、トランプ氏の安全警告を拒否
イラン代表チームは公式インスタグラムアカウントを通じて声明を発表し、自らの立場を明らかにした。投稿にはこう記されていた：「ワールドカップは歴史的かつ国際的なイベントであり、その統括団体はFIFAである。個人や特定の国ではない。 イラン代表チームは、その実力と勇敢なイランの息子たちが成し遂げた決定的な勝利により、この主要大会への出場権をいち早く獲得した。確かに、イラン代表チームをワールドカップから排除できる者は誰もいない。排除される可能性があるのは、この世界的なイベントに参加するチームの安全を確保できないまま『開催国』の名ばかりを保持する国だけである。」
これはトランプ氏がTruth Socialで述べた「イラン代表はワールドカップへの参加は歓迎するが、彼ら自身の命と安全のためにも、その参加は適切とは思えない」という発言への直接的な反論であった。
グループGの都市における治安への懸念
イランのスケジュールにおける現実的な課題が、試合日程に対する懸念をさらに強めている。イランはベルギー、エジプト、ニュージーランドと同組のグループGに組み入れられ、試合はロサンゼルスとシアトルという注目度の高い都市で開催予定だ。トレーニング拠点はアリゾナ州ツーソンに設定されているが、現在の外交的緊張を考慮すると、この場所はセキュリティ担当者にとって悪夢のような場所となっている。 FIFAは前例のない立場に立たされている。開催国の指導者が出場権を得たチームの安全性を公然と疑問視する中、スポーツの「中立性」を守ろうとしているのだ。イランのアフマド・ドヤンマリスポーツ相は既に懸念を表明し、同国代表チームが2026年ワールドカップに参加できないと述べている。
トーナメントの制限時間との戦い
大会が迫る中、FIFAは代替チームの準備が必要か、あるいはイランの試合を中立会場で開催する案が現実的な選択肢となるかを判断しなければならない。 チーム・メリの選手たちはプロとしての宙ぶらりんの状態に置かれている。ピッチ上での実力は証明されているものの、最近のFIFAブリーフィングに代表者が欠席していることから、正式な撤退が差し迫っている可能性が示唆されている。もしイランが正式に撤退すれば、その波及効果は放送権やグループGの競技の公正さに影響を及ぼす恐れがある。世界サッカー界は今、チューリッヒからの最終判断を待っている。「開催国」とその最も物議を醸すゲストが危険な対立状態に陥ったままだからだ。
