イラン、ワールドカップの惨事についてドナルド・トランプに反応、代表チームが米国との対立で大会を辞退

大会が迫る中、FIFAは代替チームの準備が必要か、あるいはイランの試合を中立会場で開催する案が現実的な選択肢となるかを判断しなければならない。 チーム・メリの選手たちはプロとしての宙ぶらりんの状態に置かれている。ピッチ上での実力は証明されているものの、最近のFIFAブリーフィングに代表者が欠席していることから、正式な撤退が差し迫っている可能性が示唆されている。もしイランが正式に撤退すれば、その波及効果は放送権やグループGの競技の公正さに影響を及ぼす恐れがある。世界サッカー界は今、チューリッヒからの最終判断を待っている。「開催国」とその最も物議を醸すゲストが危険な対立状態に陥ったままだからだ。