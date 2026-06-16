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IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

イラン代表モハンマド・モヘビ選手が、ワールドカップ初戦のニュージーランド戦で決めたゴールの後、いわゆる「銃」のジェスチャーについて説明した。

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モハマド・モヘビ
イラン 対 ニュージーランド
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ワールドカップ初戦のイラン対ニュージーランドで、モハンマド・モヘビがゴール後に見せたパフォーマンスが議論を呼んでいる。多くの人がそのジェスチャーを政治的メッセージと解釈した。さらに、チームメイトのラミン・レザイアンの試合後の発言も重なり、チーム・メッリの初戦を取り巻く緊張感が高まっている。

  • モヘビの祝賀行事が批判されている。

    モヘビはニュージーランドとのグループステージ初戦で64分に同点弾を決めた。このゴールでイラン代表は2-2の引き分けに持ち込んだが、彼のゴールパフォーマンスがすぐに話題をさらった。 得点後、27歳の彼はまず腕に向かって2本の指を立て、続いて右手の2本の指を伸ばして空中で動かした。この動作は多くの観戦者から「銃」を模したジェスチャーと解釈された。

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  • モヘビが祝賀の意義を説明する

    このパフォーマンスはネット上で大きな反響を呼び、一部からはFIFAが再検討すべきとの声も上がった。しかしモヘビ氏は「単なるパフォーマンスだ」と強調した。

    彼は「ロサンゼルスのイラン人に感謝したかった。彼らは素晴らしい雰囲気を作ってくれる。あのパフォーマンスはすべてのファンへの感謝で、ただのお祝いだよ」と語った。



  • レザエイアン氏が政治的含意に言及

    試合後、チームメイトのレザエイアンが記者団に話したことで、そのゴールパフォーマンスへの注目が高まった。彼は得点後、サポーターへ走りながらシャツで顔を覆い、注目を集めていた。その意味を問われると、レザエイアンは「政治的な要素があるが、詳細は話さない」と語った。

    「政治的な行為だ。それ以上は話したくない」と述べ、さらに「私たちはサッカーについて語るためにここにいる。もし我々（イラン国民）に問題があるなら、それは我々自身の問題だ」と話題を戻した。

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    FIFAは決断を迫られている

    FIFAはモヘビ選手のジェスチャーについてコメントを求めており、今後調査を行うかどうかが注目される。一方、イラン代表は6月21日にロサンゼルスで行われるグループG第2節のベルギー戦に向け準備を進める。

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