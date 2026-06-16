試合後、チームメイトのレザエイアンが記者団に話したことで、そのゴールパフォーマンスへの注目が高まった。彼は得点後、サポーターへ走りながらシャツで顔を覆い、注目を集めていた。その意味を問われると、レザエイアンは「政治的な要素があるが、詳細は話さない」と語った。

「政治的な行為だ。それ以上は話したくない」と述べ、さらに「私たちはサッカーについて語るためにここにいる。もし我々（イラン国民）に問題があるなら、それは我々自身の問題だ」と話題を戻した。