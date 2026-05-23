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イランは、FIFAからワールドカップの合宿地を米国からメキシコへ移す許可を得た。
FIFAがベースキャンプの移転を承認
イランサッカー連盟は、国際サッカー連盟（FIFA）が代表チームのワールドカップ合宿地変更を正式承認したと発表した。当初アリゾナ州ツーソンで調整予定だった「チーム・メッリ」は、国境を越えたメキシコ・ティフアナに拠点を移す。
AP通信によると、メフディ・タジ会長は綿密な交渉の末に決定を発表した。この移動は、48チーム体制で北米で開催される大会中、地政学的・治安上の懸念に対応する戦略とみられる。
- AFP
セキュリティ上の懸念から、アリゾナ州からの移転が決まった
ツーソンのキノ・スポーツ・コンプレックス使用中止の背景には、中東の紛争による不安定さがある。治安当局や連盟幹部は、米国での活動妨害や遠征団の安全を懸念していた。
サンディエゴのすぐ南にあるティファナへ移すことで、代表チームに管理された環境を提供できると判断した。新拠点のロジスティクスはすでに整っており、連盟は「トレーニング施設、ジム、専用レストランなど、チームに必要なすべてが完備されている」と説明している。
イラン連盟からの公式声明
メフディ・タジ会長は、代表チームの拠点移転を承認するまでに行われた外交手続きを説明した。連盟のメディアチャンネルを通じて発表した声明で、タジ会長は、FIFAの規定に沿うよう高官級会合を開いたと述べた。
タジ会長は声明で「ワールドカップ参加国の代表合宿地はすべてFIFAの承認が必要だ。我々の申請とイスタンブールでの会合、昨日テヘランで行われたウェブ会議を経て、代表合宿地を米国からメキシコへ変更する要請が承認された」と述べた。
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ロジスティクスの利点と大会日程
ティフアナへの移転は、グループGのイラン代表にセキュリティ以外のロジスティクス面でも利点をもたらす。チームはカリフォルニア州イングルウッドでニュージーランドとベルギーと対戦した後、シアトルでエジプトと戦う。ティフアナはロサンゼルス近郊にあるため、開幕戦への移動が容易になる。
イランサッカー連盟は、この移転でビザや移動の障壁が軽減されると説明。連盟会長は「イラン航空でメキシコへ往復できるかもしれない」と語った。4大会連続出場となるイランは、初めてグループステージ突破を狙う。