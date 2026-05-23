イランは、FIFAからワールドカップの合宿地を米国からメキシコへ移す許可を得た。

ツーソンのキノ・スポーツ・コンプレックス使用中止の背景には、中東の紛争による不安定さがある。治安当局や連盟幹部は、米国での活動妨害や遠征団の安全を懸念していた。

サンディエゴのすぐ南にあるティファナへ移すことで、代表チームに管理された環境を提供できると判断した。新拠点のロジスティクスはすでに整っており、連盟は「トレーニング施設、ジム、専用レストランなど、チームに必要なすべてが完備されている」と説明している。