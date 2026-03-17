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イランは、2026年ワールドカップの試合開催地を米国からメキシコへ移すため、FIFAと交渉中だ
地政学的緊張が大会の運営を脅かしている
米国とイランの軍事衝突により、イラン代表が北米のサッカーの祭典に参加できるかどうかが不透明になっている。 この対立により、イラン代表チームが米国に入国することへの懸念が高まっている。チーム・メッリはグループステージの全試合を米国で戦う予定であり、ロサンゼルスでのニュージーランド戦とベルギー戦を皮切りに、シアトルでのエジプト戦をもって終了するからだ。イランサッカー連盟は現在、敵対的な雰囲気や治安上の問題を避けるため、これらの試合を共催国のメキシコに移すよう公式に働きかけている。
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セキュリティ保証が精査されている
イランサッカー協会のタジ会長は、ワシントン側の最近の発言を理由に、開催地の変更を求めた。タジ会長は、メキシコ駐在のイラン大使館のXアカウントに投稿された声明の中で、現在の状況下では代表チームが米国へ渡航することはないと述べた。ドナルド・トランプ米大統領は、イランの大会参加は「適切ではない」可能性があると警告している。 これに対し、タジ会長は次のように確認した。「トランプ大統領がイラン代表チームの安全を保証できないと明言している以上、我々が米国へ渡航することは決してない。現在、FIFAと協議し、ワールドカップのイランの試合をメキシコで開催できるよう調整している。」
FIFAにとっての物流上の悪夢
これほど遅い段階での試合日程の変更は、FIFAや各国の組織委員会にとって大きな課題となっている。2026年のワールドカップは史上最も複雑な大会であるため、3試合の日程を変更すれば、放映権やチケット販売、各チームの合宿地などに影響が及ぶことになる。トーナメント方式によっては、イランが決勝トーナメントに進出した場合、再び米国の会場で試合を行うことを余儀なくされる可能性がある。FIFAは現時点で回答していないが、大会のスポーツとしての公正性と参加者の安全を確保するよう強い圧力にさらされている。
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重大な決断が迫っている
FIFA執行委員会は、この異例の要請を認めるか、中立開催地の保証を求めるかを決定しなければならない。メキシコへの開催地変更が認められなければ、イランは大会を辞退するか、抗議活動や警備体制が敷かれる中で、やむを得ず参加することになるかもしれない。この不透明な状況は、厳しいグループリーグを控えて準備を進める選手たちにとって、大きな気晴らしとなっている。他のメキシコの都市でワールドカップを開催するために必要な大規模な運営上の変更に対応するため、早急な決定が求められる。
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