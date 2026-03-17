イランは、2026年ワールドカップの試合開催地を米国からメキシコへ移すため、FIFAと交渉中だ

イランサッカー協会のタジ会長は、ワシントン側の最近の発言を理由に、開催地の変更を求めた。タジ会長は、メキシコ駐在のイラン大使館のXアカウントに投稿された声明の中で、現在の状況下では代表チームが米国へ渡航することはないと述べた。ドナルド・トランプ米大統領は、イランの大会参加は「適切ではない」可能性があると警告している。 これに対し、タジ会長は次のように確認した。「トランプ大統領がイラン代表チームの安全を保証できないと明言している以上、我々が米国へ渡航することは決してない。現在、FIFAと協議し、ワールドカップのイランの試合をメキシコで開催できるよう調整している。」