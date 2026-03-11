イランは米国でのワールドカップに参加しない：スポーツ大臣が発表

イランは決定した：2026年のサッカーワールドカップには参加しない。
このニュースは、中東情勢の悪化、すなわち米国とイスラエルによる攻撃でアヤトラ・ハメネイ師が死亡し、イランがアラブ首長国連邦やカタールなどの国々に対して報復攻撃を行ったことを受けて、すでに予想されていた。
そして今回、アフマド・ドンジャマリ・イランスポーツ大臣が、代表チームが米国で試合を行うことは不可能であると強調する発表を行った。
ファズ紙が報じたところによると、ドナルド・トランプ氏がチームの参加を保証する立場について述べた記事の中で、ドジャマリ氏はテレビでイランがワールドカップを辞退することを発表した。
「この腐敗した政府が我々の指導者を暗殺した以上、我々はワールドカップに参加するつもりはまったくない」
スポーツ大臣は「イランに対して取られた悪意のある措置」を強調し、「8、9か月の間に2つの戦争を強いられ、数千人の国民が殺害された」と、iribnewsのビデオで述べている。
ドンジャマリ氏は「我々が参加する可能性はまったくありません」と繰り返し述べた。
FIFAにとって冷や水となったのは、ジャンニ・インファンティーノ会長が、6月11日からカナダ、米国、メキシコで開催されるワールドカップに向けて、ホワイトハウスで米国大統領と会談した後、Instagramに次のように投稿したことだ。
「トランプ大統領は、イラン代表チームがワールドカップに歓迎されることを保証してくれました」
イランは辞退したが、ワールドカップでその代わりを務めるのは誰か？
FIFAの規定では、再抽選の対象者をFIFAの裁量で選ぶことができるため、明確な答えは出ない。
第6.7条には次のように記載されている。
「参加加盟国が2026 FIFAワールドカップから撤退および/または除外された場合、FIFAは独自の裁量でこの問題について決定し、必要と認められるあらゆる措置を講じる。FIFAは、当該参加加盟国を別の協会に置き換えることを決定することができる」。
イタリアは、プレーオフで敗れた場合、イランの代わりに再選出される可能性があるのでしょうか？
実際の規則ではその可能性は排除されておらず、FIFAはFIGCのような歴史ある連盟で4度のワールドカップ優勝国を優遇する可能性もある。
サッカーの最高機関が、イランをAFC加盟の別の連盟、例えばボリビアとスリナムの勝者とワールドカッププレーオフを戦うイラクなどで置き換える可能性もある。