イランは米国でのワールドカップに参加しない：スポーツ大臣が発表

イランは決定した：2026年のサッカーワールドカップには参加しない。

このニュースは、中東情勢の悪化、すなわち米国とイスラエルによる攻撃でアヤトラ・ハメネイ師が死亡し、イランがアラブ首長国連邦やカタールなどの国々に対して報復攻撃を行ったことを受けて、すでに予想されていた。

そして今回、アフマド・ドンジャマリ・イランスポーツ大臣が、代表チームが米国で試合を行うことは不可能であると強調する発表を行った。