『FAZ』紙とのインタビューで、サッカーがニュースサイクルで占める位置について話していると、議論は哲学的になった。バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネス氏は、一般大衆もメディアもサッカーを「深刻に受け止めすぎている」と指摘した。

彼は、些細なスポーツニュースが重大な地政学的紛争と並んで報道される不条理さを指摘し、現役時代の方が選手生活はシンプルだったと語った。

「今は何をするにも説明が必要で、即興はほとんど許されない」と語った。たとえばオクトーバーフェストについて、「今は単なる宣伝だ。昔は水曜に試合がなければ火曜午前に練習し、午後にフェストへ行ったものだ」と振り返った。 チーム全員で入場行進した。スマホで写真を撮ることもなかった。3時間だけで帰ったわけではない。真夜中までいた。すべてのテントを回り、すべての「魔法の絨毯」に乗った。時々、誰かがその上で吐くこともあった。

今ならニュースになるだろう。サッカーは深刻に受け止められすぎている。ニュースでは『イランがこうした、イスラエルがああした』と報じられ、ついでに『レンナート・カールが筋肉を痛めた』と言われる。あとはそれがトップニュースになるだけだ」