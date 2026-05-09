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「イランはこう、イスラエルはああ、レナート・カールは負傷」とバイエルン・ミュンヘンのレジェンド。サッカーは「真剣にされすぎ」と語り、ブンデスリーガ王者のシーズンチケットは低価格であるべきだと強調した。
社会の優先順位に関する問題
『FAZ』紙とのインタビューで、サッカーがニュースサイクルで占める位置について話していると、議論は哲学的になった。バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネス氏は、一般大衆もメディアもサッカーを「深刻に受け止めすぎている」と指摘した。
彼は、些細なスポーツニュースが重大な地政学的紛争と並んで報道される不条理さを指摘し、現役時代の方が選手生活はシンプルだったと語った。
「今は何をするにも説明が必要で、即興はほとんど許されない」と語った。たとえばオクトーバーフェストについて、「今は単なる宣伝だ。昔は水曜に試合がなければ火曜午前に練習し、午後にフェストへ行ったものだ」と振り返った。 チーム全員で入場行進した。スマホで写真を撮ることもなかった。3時間だけで帰ったわけではない。真夜中までいた。すべてのテントを回り、すべての「魔法の絨毯」に乗った。時々、誰かがその上で吐くこともあった。
今ならニュースになるだろう。サッカーは深刻に受け止められすぎている。ニュースでは『イランがこうした、イスラエルがああした』と報じられ、ついでに『レンナート・カールが筋肉を痛めた』と言われる。あとはそれがトップニュースになるだけだ」
2026年ワールドカップでエリート価格を拒否
バイエルンのレジェンドは、メディアの報道を超え、サッカーの商業化に反対を表明。特に2026年米国W杯の価格戦略を名指しで批判し、真のサッカー文化と米国の企業主導型スペクタクルを対比させた。
「FIFAが米国ワールドカップで計画しているチケット価格は断固として受け入れられない」と語った。「私の考えるサッカービジネスとは無関係だ。ワールドカップ決勝がスーパーボウル化してはならない。 最近スーパーボウル観戦した知人は、億万長者のボックス席に招待された。1日150万ドル、20人分で1人7万5000ドルだ。試合すら見ない人もおり、目玉はハーフタイムショーだった。」
労働者階級のファンを守る
アリアンツ・アレーナには企業向け施設があるが、このレジェンドはバイエルン・ミュンヘンが175ユーロのシーズンチケットで社会的アクセシビリティを確保していることを誇りに思うと語った。VIPボックスについて問われると、彼は「確かにある。だが175ユーロのシーズンチケットもある。それをとても誇りに思う」と述べた。 「高収入でないファンがチケットを買えない状況にはしたくない。サッカーは彼らのものだ。食事や休暇を削らなければ試合に行けないのは問題だ。誰もがいつでも楽しめるものでなければならない」
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プレミアリーグをめぐる世界的な競争
分析の結論として、元バイエルン選手は、ドイツのチームがピッチでは依然として競争力があるものの、世界的な認知度ではプレミアリーグが優位だと認めた。フランツ・ベッケンバウアーの言葉を振り返り、彼はイングランドのトップリーグが国際マーケティングで圧倒的に有利だと述べた。
「プレミアリーグの国際的な存在感は依然として大きい。ドバイで合宿をした際、テレビでブンデスリーガは視聴できなかったが、プレミアリーグはどのチャンネルでも放映されていた」と語った。