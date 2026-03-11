イランの担当大臣は代表チームがワールドカップに参加できないと表明したが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「歓迎する」と述べた

ドニャマリは断固たる姿勢を示した。

「この腐敗した政権が我々の指導者を暗殺したことを考慮すれば、いかなる状況下でも我々はワールドカップに参加できない」とドニャマリ氏は国営メディアが放送した発言で述べた。さらに参加の条件は「存在しない」と付け加えた。

この発言は、米国とイスラエルによるイランへの空爆で最高指導者アヤトラ・アリー・ハメネイ師が殺害され、地域紛争が拡大したことを受けたものだ。

イランはベルギー、エジプト、ニュージーランドと同組のG組に組み込まれた。グループステージの全3試合は米国で開催予定で、うち2試合はロサンゼルス、1試合はシアトルで行われる。