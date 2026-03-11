Goal.com
ライブ
Iran v Syria: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

翻訳者：

イランの担当大臣は代表チームがワールドカップに参加できないと表明したが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「歓迎する」と述べた

イランのアフマド・ドニャマリスポーツ相は、米国とイスラエルが関与した最近の軍事衝突を受け、同国代表チームが2026年ワールドカップに参加できないと表明した。イラン国営テレビで発言したドニャマリ氏は、現在の状況では、6月11日から7月19日にかけて米国、カナダ、メキシコが共同開催する同大会への参加は不可能だと述べた。

  • いかなる場合でも

    ドニャマリは断固たる姿勢を示した。

    「この腐敗した政権が我々の指導者を暗殺したことを考慮すれば、いかなる状況下でも我々はワールドカップに参加できない」とドニャマリ氏は国営メディアが放送した発言で述べた。さらに参加の条件は「存在しない」と付け加えた。

    この発言は、米国とイスラエルによるイランへの空爆で最高指導者アヤトラ・アリー・ハメネイ師が殺害され、地域紛争が拡大したことを受けたものだ。

    イランはベルギー、エジプト、ニュージーランドと同組のG組に組み込まれた。グループステージの全3試合は米国で開催予定で、うち2試合はロサンゼルス、1試合はシアトルで行われる。 

    • 広告

  • 「ご出場をお待ちしております」

    FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は今週初め、ドナルド・トランプ米大統領とイランの参加の可能性について話し合ったと述べた。

    「会談の中で、トランプ大統領は、イラン代表チームが米国で開催されるこの大会に出場することをもちろん歓迎すると繰り返し述べた」とインファンティーノ会長はインスタグラムに記している。 

    48 チームによるこの大会は 6 月 11 日に開幕予定で、試合は米国、カナダ、メキシコで開催される。

  • fifa logoGetty Images

    FIFAの規則

    FIFAの規定によれば、参加加盟協会が大会から撤退した場合、統括団体は今後の対応を決定し、その裁量により当該チームを別の協会で代替することができる。

  • 不確実性は残っている

    FIFAやイランサッカー連盟から、大臣の発言に関する公式声明は現時点で発表されていない。 

0