元インテルのFWメフディ・タレミは、2026年のカナダ・メキシコ・米国開催ワールドカップにイラン代表として出場予定。しかし米国政府のビザ発給拒否やソマリア人審判の入国阻止は同国のイメージを損ない、大会を前に「大きな緊張」を生んでいると語った。 イラン代表は米国との試合こそ米国内で行うが、練習はメキシコで行う予定だ。
この決定で選手とスタッフは全員メキシコへ渡航できるものの、スタッフ14人には米国ビザが発給されなかった。タレミはESPNに思いを語った。
元インテルのFWメフディ・タレミは、2026年のカナダ・メキシコ・米国開催ワールドカップにイラン代表として出場予定。しかし米国政府のビザ発給拒否やソマリア人審判の入国阻止は同国のイメージを損ない、大会を前に「大きな緊張」を生んでいると語った。 イラン代表は米国との試合こそ米国内で行うが、練習はメキシコで行う予定だ。
この決定で選手とスタッフは全員メキシコへ渡航できるものの、スタッフ14人には米国ビザが発給されなかった。タレミはESPNに思いを語った。
「私は3度のワールドカップを経験しましたが、到着時に感じていた温かさや国際的な雰囲気 diesmal はありません。今回は緊張感が漂っており、その原因は［ビザの発給拒否］だと思います。私個人の印象かもしれませんが」。
「チームとは選手や監督だけでなく、スタッフやフロントも含む。私たちは一つです。数日で解決することを願っています。スポーツに差別は厳禁で、全員が平等に扱われるべきです」。
「もちろん、国外で戦争状態にある一部の人々は政府に反対しているかもしれません。それでも私たちは皆イラン人です。団結し、平和を求めています。彼らは私たちを応援しに来てくれると信じています。私たちも彼らを喜ばせ、喜びをもたらしたいです」
「正直、全員にとって厳しい状況でした」とウイングのアリレザ・ジャハンバクシュはESPNに語った。「家族や故郷と連絡を取りつつ、チーム全体にも影響が及んでいます」。
「チーム・メッリとして、特にこのような状況下では、スタッフを喜ばせるためにできる限りのことをしています」