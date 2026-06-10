「私は3度のワールドカップを経験しましたが、到着時に感じていた温かさや国際的な雰囲気 diesmal はありません。今回は緊張感が漂っており、その原因は［ビザの発給拒否］だと思います。私個人の印象かもしれませんが」。

「チームとは選手や監督だけでなく、スタッフやフロントも含む。私たちは一つです。数日で解決することを願っています。スポーツに差別は厳禁で、全員が平等に扱われるべきです」。

「もちろん、国外で戦争状態にある一部の人々は政府に反対しているかもしれません。それでも私たちは皆イラン人です。団結し、平和を求めています。彼らは私たちを応援しに来てくれると信じています。私たちも彼らを喜ばせ、喜びをもたらしたいです」



