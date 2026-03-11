AFP
イランのスポーツ相、米国・イスラエルとの対立で「ワールドカップ参加は不可能」と表明
テヘランの強硬な姿勢
今回の紛争は2月28日、イスラエルと米国によるイラン全土の軍事施設・核施設への一連の激しい空爆を契機に勃発した。この紛争は地政学的危機を招き、今やスポーツ界に直接波及している。FIFAの旗艦大会まであと3ヶ月というタイミングで、アジア有数のサッカー強国が撤退する可能性が浮上したことで、世界サッカー界に衝撃が走り、主催者は時間との戦いを強いられている。
大臣は断固として次のように述べた：「この腐敗した政権が我々の指導者［ハメネイ師］を暗殺したことを考慮すれば、いかなる状況下でも我々はワールドカップに参加できない。 我々の子供たちは安全ではない。根本的に、参加の条件は整っていない。イランに対する彼らの悪意ある行動は、8～9ヶ月の間に二度の戦争を強要し、数千人の同胞を殺害・殉教させた。したがって、我々が参加することは絶対にあり得ない」
インファンティーノは外交的解決を模索している
このニュースは、火曜日にFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がドナルド・トランプ米大統領と会談したことに続くものです。インファンティーノ会長は当初、楽観的な見方を維持し、自身のソーシャルメディアで次のように述べていました。「今晩、私はドナルド・J・トランプ米大統領と会談し、間もなく開催されるFIFAワールドカップの準備状況、そして開幕まであと93日と迫った今、高まる興奮について話し合いました。
インファンティーノ会長は、イランの状況を特に取り上げて、「トランプ大統領は、イラン代表チームが、もちろん、米国で開催されるこの大会に出場することを歓迎すると繰り返し述べました。今、これまで以上に、人々を結びつけるFIFAワールドカップのようなイベントが私たちには必要なのです」と述べた。
しかしトランプ氏は以前、イランの出場辞退の可能性について問われた際、「全く気にしていない」と無関心を示していた。
連邦政府、米国内の安全対策に疑問を呈する
イランサッカー連盟のメフディ・タージ会長は、男子代表チームの2026年ワールドカップ出場に既に疑問を呈しており、国営テレビで「これがワールドカップの姿なら、正気の人が代表チームをそんな場所に送り込むだろうか？」と問いただした。この発言は、イランが予選ラウンドの試合をアメリカで開催予定で、ロサンゼルスとシアトルでの試合が組まれている状況でのものだ。
タージ会長は自身の安全懸念を、女子代表チームの最近のオーストラリア遠征と結びつけた。同遠征ではザフラ・ガンバリ主将を含む複数の選手が亡命申請を行った。報道によれば、国歌斉唱を拒否したことで「裏切り者」と非難されたため避難を求めたとされるが、タージ会長は彼女たちが「拉致」され「人質」として拘束されたと主張した。 トランプ大統領が亡命を認めることでこうした離脱を煽っていると非難し、「アメリカで開催されるワールドカップにどうして楽観的になれるのか？」と疑問を呈した。
FIFAはスケジュールを堅持する
テヘラン側の主張にもかかわらず、FIFAは開催を強行する構えだ。ハイモ・シルギ最高執行責任者は「大会は延期できないほど重要」と主張し、48カ国全チームの参加を期待している。ベルギー、ニュージーランド、エジプトと同組のGグループからイランが撤退すれば、6月11日の開幕を数週間後に控えた慌ただしい再編成を余儀なくされる。
