イランのスポーツ相、米国・イスラエルとの対立で「ワールドカップ参加は不可能」と表明

今回の紛争は2月28日、イスラエルと米国によるイラン全土の軍事施設・核施設への一連の激しい空爆を契機に勃発した。この紛争は地政学的危機を招き、今やスポーツ界に直接波及している。FIFAの旗艦大会まであと3ヶ月というタイミングで、アジア有数のサッカー強国が撤退する可能性が浮上したことで、世界サッカー界に衝撃が走り、主催者は時間との戦いを強いられている。

大臣は断固として次のように述べた：「この腐敗した政権が我々の指導者［ハメネイ師］を暗殺したことを考慮すれば、いかなる状況下でも我々はワールドカップに参加できない。 我々の子供たちは安全ではない。根本的に、参加の条件は整っていない。イランに対する彼らの悪意ある行動は、8～9ヶ月の間に二度の戦争を強要し、数千人の同胞を殺害・殉教させた。したがって、我々が参加することは絶対にあり得ない」