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Ibrahimovic-BelgiumGetty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

イランとの0-0の引き分けでワールドカップ出場が危ぶまれる中、ズラタン・イブラヒモビッチがベルギーを痛烈に批判した。

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ベルギーはワールドカップで2試合連続引き分け、出足が鈍い。勝ち点も心配だが、もっと批判されているのは内容の貧弱さだ。ズラタン・イブラヒモビッチはイラン戦後、「レッドデビルズ」の迫力不足を痛烈に批判した。

  • ズラタンが「退屈極まりない」と断じる

    物事を遠回しに言わないイブラヒモビッチ。スウェーデンの伝説的ストライカーから解説者に転身した彼は、ベルギー対イランが0-0で終わった後、こう語った。FOXスポーツで元バルセロナチームメイトのティエリ・アンリと共演したイブラヒモビッチは、ルディ・ガルシア監督率いるチームの「エンターテインメント性」を容赦なく評価した。

    「前半は眠くなり、後半は本当に眠った。コメントする価値もない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう。チームメイトに語らせよう」と語った。

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ルディ・ガルシアが冷静さを呼びかける

    批判が高まり、ズラタンからも辛辣なコメントが飛ぶ中、ベルギー代表のルディ・ガルシア監督はサポーターとメディアに冷静さを保つよう呼びかけた。勝利を逃したのは残念だが、自チームの運命は自分たちで握っている以上、パニックに陥るのは得策ではないと強調した。

    「勝てず残念だが、冷静にニュージーランド戦に集中する」と試合後会見で語った。

  • クルトワが得点力不足を指摘

    ベルギーのパフォーマンスについて、ティボ・クルトワも監督の意見に同意した。このGKは「チャンスは作れているが決められていない」と分析した。

    「結局、我々に足りないのはゴールだ。エジプト戦もイラン戦もチャンスはあったが、決められず、それが流れを変えた」とミックスゾーンで語った。

  • USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP

    レッド・デビルズへの圧力が高まっている。

    グループGの2試合を終えたベルギーは勝ち点2。初戦のエジプト戦は1-1の引き分けだった。黄金世代の時代は過ぎ去り、現在は攻撃のリズムを欠き、ニュージーランドとの最終戦を前に決勝トーナメント進出が危ぶまれる。 世界屈指の創造性を誇るチームにとって、決定力不足は目立つ問題だ。

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