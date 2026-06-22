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イランとの0-0の引き分けでワールドカップ出場が危ぶまれる中、ズラタン・イブラヒモビッチがベルギーを痛烈に批判した。
ズラタンが「退屈極まりない」と断じる
物事を遠回しに言わないイブラヒモビッチ。スウェーデンの伝説的ストライカーから解説者に転身した彼は、ベルギー対イランが0-0で終わった後、こう語った。FOXスポーツで元バルセロナチームメイトのティエリ・アンリと共演したイブラヒモビッチは、ルディ・ガルシア監督率いるチームの「エンターテインメント性」を容赦なく評価した。
「前半は眠くなり、後半は本当に眠った。コメントする価値もない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう。チームメイトに語らせよう」と語った。
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ルディ・ガルシアが冷静さを呼びかける
批判が高まり、ズラタンからも辛辣なコメントが飛ぶ中、ベルギー代表のルディ・ガルシア監督はサポーターとメディアに冷静さを保つよう呼びかけた。勝利を逃したのは残念だが、自チームの運命は自分たちで握っている以上、パニックに陥るのは得策ではないと強調した。
「勝てず残念だが、冷静にニュージーランド戦に集中する」と試合後会見で語った。
クルトワが得点力不足を指摘
ベルギーのパフォーマンスについて、ティボ・クルトワも監督の意見に同意した。このGKは「チャンスは作れているが決められていない」と分析した。
「結局、我々に足りないのはゴールだ。エジプト戦もイラン戦もチャンスはあったが、決められず、それが流れを変えた」とミックスゾーンで語った。
- AFP
レッド・デビルズへの圧力が高まっている。
グループGの2試合を終えたベルギーは勝ち点2。初戦のエジプト戦は1-1の引き分けだった。黄金世代の時代は過ぎ去り、現在は攻撃のリズムを欠き、ニュージーランドとの最終戦を前に決勝トーナメント進出が危ぶまれる。 世界屈指の創造性を誇るチームにとって、決定力不足は目立つ問題だ。