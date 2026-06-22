イランとの0-0の引き分けでワールドカップ出場が危ぶまれる中、ズラタン・イブラヒモビッチがベルギーを痛烈に批判した。

物事を遠回しに言わないイブラヒモビッチ。スウェーデンの伝説的ストライカーから解説者に転身した彼は、ベルギー対イランが0-0で終わった後、こう語った。FOXスポーツで元バルセロナチームメイトのティエリ・アンリと共演したイブラヒモビッチは、ルディ・ガルシア監督率いるチームの「エンターテインメント性」を容赦なく評価した。

「前半は眠くなり、後半は本当に眠った。コメントする価値もない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう。チームメイトに語らせよう」と語った。