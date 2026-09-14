イラオラ監督は、リーグカップのトッテナム戦でママルダシュヴィリを先発起用すると正式に認めた。リヴァプールのGK起用における大きな変化となる。アリソン・ベッカーはこれまで文句なしの第1GKだったが、ブラジル代表GKには火曜夜の試合で休養が与えられる。イラオラ監督は以前、ラ・リーガ時代にこのジョージア人GKを追っていたことがあり、今季ここまで出場機会が限られているにもかかわらず、25歳の能力に絶大な信頼を示した。

このローテーションの決断は、リヴァプールがわずか4日間で2試合を戦う厳しい日程をこなした後になされたものだ。「アリについては、ほとんど疑いはないと思う。彼は実績を示しているし、とても良いプレーをしている」とイラオラ監督は説明した。「私もジョルジを非常に高く評価している。スペイン時代から彼を知っている。私がここに来る前、ボーンマスで彼の獲得を試みたと本人にも伝えたが、私にとって彼は非常に優れたGKだ。彼は明日先発する」