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イラオラ監督、ジョルジ・ママルダシュヴィリがトッテナム戦に出場すると明言 リヴァプール指揮官はジョー・ゴメスとコナー・ブラッドリーの最新状況を報告
ママルダシュヴィリ、スパーズ戦で出場へ
イラオラ監督は、リーグカップのトッテナム戦でママルダシュヴィリを先発起用すると正式に認めた。リヴァプールのGK起用における大きな変化となる。アリソン・ベッカーはこれまで文句なしの第1GKだったが、ブラジル代表GKには火曜夜の試合で休養が与えられる。イラオラ監督は以前、ラ・リーガ時代にこのジョージア人GKを追っていたことがあり、今季ここまで出場機会が限られているにもかかわらず、25歳の能力に絶大な信頼を示した。
このローテーションの決断は、リヴァプールがわずか4日間で2試合を戦う厳しい日程をこなした後になされたものだ。「アリについては、ほとんど疑いはないと思う。彼は実績を示しているし、とても良いプレーをしている」とイラオラ監督は説明した。「私もジョルジを非常に高く評価している。スペイン時代から彼を知っている。私がここに来る前、ボーンマスで彼の獲得を試みたと本人にも伝えたが、私にとって彼は非常に優れたGKだ。彼は明日先発する」
- Getty Images Sport
ゴメス、アンフィールド復帰にゴーサイン
リバプールの守備層にとって大きな後押しとなる中、ジョー・ゴメスが長期離脱を経て戦列復帰する見通しとなった。複数ポジションをこなせるこのDFは、サンダーランドとのプレシーズン親善試合で筋肉系の負傷を負い、7月下旬から戦列を離れていた。イラオラ監督は、ゴメスが1週間にわたってトップチームの練習に参加していることを認め、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチーム戦で起用候補になっていると明かした。ただし、どの程度関与するかはまだ不透明だ。
「彼はチームと一緒にトレーニングしている。明日の試合には出場可能になると思う。あとは、どれだけプレーできるか、そして何をするのがベストかを判断する段階だ」とイラオラ監督は明かした。
ブラッドリーはいまだ長期離脱の見通し
ゴメスに関するニュースは前向きなものだが、若きサイドバック、コナー・ブラッドリーの状況はより複雑なままだ。昨季に飛躍のシーズンを過ごした北アイルランド代表は、ここ数週間にわたってトップチームの活動から離脱を強いられている深刻なコンディション面の問題を抱えている。イラオラ監督は、ブラッドリーがまだ戦術練習でチームメートに合流できる段階にはないと認めた一方で、回復過程では新たな節目に達したと明かした。
「彼はチーム練習に近い状態ではないと思う。別メニューでトレーニングしているが、ボールを触り始めている。もちろん、できるだけ早く準備を整えてほしいと思っているが、長期的なケガだ。[ジョバンニ]・レオーニの方が彼より少し先に進んでいると思うし、それでもコナーにはまだ時間がかかるだろう」と指揮官は述べた。
- AFP
ローテーション戦略
イラオラ監督はまた、アンフィールドに集うファンがスパーズ戦で、これまで「まだ見ていない」複数の選手を目にすることになると強く示唆した。今季開幕から5試合で起用した選手がわずか18人にとどまっているなか、このスペイン人指揮官はチームの選手層を試したい考えだ。
「明日は、これまでまだ見ていない選手たちを目にすることになると思う」とリヴァプール指揮官は含みを持たせた。「本当に楽しみにしている。彼らはいいプレーをしてくれると思うし、チームの助けにもなれると感じている。おそらく、これまでまだそのチャンスがなかっただけだ」
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