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イラオラの値札シールド！ リバプール指揮官がチェリーズとの再会を前に、2億3900万ポンドのヴィルツ＆バルコラを擁護へ
イラオラ、ボーンマス再会を前に目玉補強を擁護
リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、古巣ボーンマスとの個人的な再会を前に、注目を集める新戦力フロリアン・ヴィルツとブラッドリー・バルコラを力強く擁護した。スペイン人指揮官はアンフィールドで指揮を執って以降6試合無敗を維持しており、その任期は印象的なスタートとなっている。
高額な攻撃陣に向けられるメディアの厳しい視線について問われると、イラオラ監督は、両プレーメーカーは数字だけでは測れない非常に大きな価値をもたらしていると主張した。
また、個々の貢献を評価するには、その選手たちがピッチに立っている際のチーム全体のパフォーマンスを見極める必要があると強調した。
- Getty Images Sport
ヴィルツ、得点ペースが鈍いスタートにもかかわらず強い支持を受ける
1億1600万ポンドのドイツ代表フロリアン・ビルツについて問われたイラオラは、代表チームの指揮官ユルゲン・クロップが最近示した擁護的なコメントに同調した。今季ここまで5試合で1アシストにとどまっているものの、23歳のプレーメーカーは、その献身的な働きぶりによって指揮官から高い評価を受け続けている。
イラオラは、プレーのあらゆる局面におけるビルツの戦術理解と自己犠牲的な遂行力を強調した。
「彼も他の誰もと同じように評価されるべきだ。良いプレーをしたのか、そうでなかったのか、あるいは私がいつも言うように、君がピッチにいる時にチームがどうプレーしているかということだ」とイラオラは述べた。「私はフロリアンにとても満足している。彼は試合のあらゆる面で我々を助けるためにトレーニングしている。もちろん、彼自身はゴールやアシストを加えたいと思っているだろうが、彼は多くの異なる部分で我々を助けている」
バルコラは試合勘が戻るにつれて本領発揮すると期待されている
イラオラ監督はまた、移籍市場最終盤にパリ・サンジェルマンから加入した夏の新戦力ブラッドリー・バルコラについて、1億2300万ポンドの加入であることを踏まえつつも、辛抱強く見守るよう求めた。プレシーズンでの出場時間がないまま加わったこのフランス人ウインガーは、リバプールの一員としてまだフルタイムの90分間を戦い切っていない。
また指揮官は、全ポジションにハイレベルな選択肢がそろう現状を歓迎すべきぜいたくと捉え、チーム内競争を称賛した。
「ブラッドリーについては、プレーする回数を重ねるほど良くなっていくはずだ」とイラオラ監督は説明した。「彼はプレシーズンでの出場時間がないまま、良いコンディションでそのまま入ってきた。ただ、他リーグから来たすべての新加入選手と同じように、プレミアリーグのリズムに適応するには少し時間が必要になるだろう」
- Getty Images Sport
チェリーズとの対戦で、なじみのある舞台が待っている
今度のプレミアリーグの一戦は、イラオラにとって特別な意味を持つ。アンフィールドでの就任前に率いていたクラブ、ボーンマスと対戦するからだ。チェリーズのスカッドづくりに時間を費やしてきた指揮官は、双方のコーチングスタッフが互いの戦術的な特徴を深く理解していると指摘した。
スペイン人指揮官は、勝手知ったる相手との対戦が厳しい戦術戦になると見ている。
「私には彼らを非常によく知っているというアドバンテージがある。彼らには私を非常によく知っているというアドバンテージがある」とイラオラは述べた。「どちらのアドバンテージが大きいかは分からない」
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