リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、古巣ボーンマスとの個人的な再会を前に、注目を集める新戦力フロリアン・ヴィルツとブラッドリー・バルコラを力強く擁護した。スペイン人指揮官はアンフィールドで指揮を執って以降6試合無敗を維持しており、その任期は印象的なスタートとなっている。

高額な攻撃陣に向けられるメディアの厳しい視線について問われると、イラオラ監督は、両プレーメーカーは数字だけでは測れない非常に大きな価値をもたらしていると主張した。

また、個々の貢献を評価するには、その選手たちがピッチに立っている際のチーム全体のパフォーマンスを見極める必要があると強調した。



