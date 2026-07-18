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Ipswich Town v Queens Park Rangers - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

イプスウィッチ、オランダ人GKと個人合意 移籍金400万ユーロ

移籍情報
イプスウィッチ・タウン
プレミアリーグ
K. van Oevelen

イプスウィッチ・タウンは、オランダ人GKケイン・ファン・オーヴェレンを獲得することで合意し、夏の補強を前進させた。プレミアリーグ昇格組は、この高評価を受ける守護神をポートマン・ロードに迎えるため、選手本人とヴォレンダムとの契約条件を最終決定した。

  • ヴァン・オーヴェレン、イングランドで長期契約に合意

    イプスウィッチは、ヴァン・オーヴェレンがクラブ加入で個人合意に達したと発表し、迅速に新戦力確保へ動いた。『デ・テレグラーフ』紙によると、22歳のGKは2031年夏まで契約し、「トラクター・ボーイズ」での長期将来を約束する見込みだ。

    元ヴォレンダム所属の同選手は、土曜に交渉が合意に至り、日曜にイングランドでメディカルチェックを受ける。問題がなければ、すぐに新チームに合流する。


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  • FBL-NED-EREDIVISIE-VOLENDAM-EINDHOVENAFP

    ヴォレンダムにとって過去最高額の移籍金

    金曜日、ヴォレンダムとイプスウィッチは移籍金400万ユーロで合意した。これはクラブ史上、1選手に対する最高基本移籍金だ。

    これまで最高だったのは、トッテナムのDFミッキー・ファン・デ・ヴェンがVfLヴォルフスブルクへ移籍した際の850万ユーロ（高額な再移籍金分配率による最終額）だったが、今回のファン・オーヴェレンの基本移籍金は、当時支払われた350万ユーロの当初額を上回った。

  • バレンシア、移籍争いから撤退

    長期にわたる移籍騒動の末、ヴァン・オーヴェレンはイングランド移籍を決めた。バレンシアは今夏早々に5年契約で個人合意したと報じられたが、ヴォレンダムの提示額に達せず。その結果、イプスウィッチが交渉を進め、トゥエンテも以前関心を示していた。

    個人条件とメディカルチェックの最終調整が完了次第、オーヴェレンはイングランドへ渡り手続きを完了させる。クラブは来週スペイン・ラ・マンガでのプレシーズンキャンプに新守護神を合流させる意向だ。

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    降格の痛手にもかかわらず、際立った活躍を見せたシーズンだった。

    ヴァン・オーヴェレンは昨季ヴォレンダムで32試合に出場し、無失点試合は3度だけながら、オランダ1部で最高のセーブ率と90分あたりのセーブ数を記録した。チームはプレーオフに進んだが、ウィレムIIにPK戦で敗れ2部へ降格した。

    クラブ下部出身の彼は公式戦通算64試合に出場し、13回の無失点試合を記録。退団時には2028年夏までの契約が残っていた。

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