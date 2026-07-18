イプスウィッチは、ヴァン・オーヴェレンがクラブ加入で個人合意に達したと発表し、迅速に新戦力確保へ動いた。『デ・テレグラーフ』紙によると、22歳のGKは2031年夏まで契約し、「トラクター・ボーイズ」での長期将来を約束する見込みだ。

元ヴォレンダム所属の同選手は、土曜に交渉が合意に至り、日曜にイングランドでメディカルチェックを受ける。問題がなければ、すぐに新チームに合流する。



