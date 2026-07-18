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イプスウィッチ、オランダ人GKと個人合意 移籍金400万ユーロ
ヴァン・オーヴェレン、イングランドで長期契約に合意
イプスウィッチは、ヴァン・オーヴェレンがクラブ加入で個人合意に達したと発表し、迅速に新戦力確保へ動いた。『デ・テレグラーフ』紙によると、22歳のGKは2031年夏まで契約し、「トラクター・ボーイズ」での長期将来を約束する見込みだ。
元ヴォレンダム所属の同選手は、土曜に交渉が合意に至り、日曜にイングランドでメディカルチェックを受ける。問題がなければ、すぐに新チームに合流する。
- AFP
ヴォレンダムにとって過去最高額の移籍金
金曜日、ヴォレンダムとイプスウィッチは移籍金400万ユーロで合意した。これはクラブ史上、1選手に対する最高基本移籍金だ。
これまで最高だったのは、トッテナムのDFミッキー・ファン・デ・ヴェンがVfLヴォルフスブルクへ移籍した際の850万ユーロ（高額な再移籍金分配率による最終額）だったが、今回のファン・オーヴェレンの基本移籍金は、当時支払われた350万ユーロの当初額を上回った。
バレンシア、移籍争いから撤退
長期にわたる移籍騒動の末、ヴァン・オーヴェレンはイングランド移籍を決めた。バレンシアは今夏早々に5年契約で個人合意したと報じられたが、ヴォレンダムの提示額に達せず。その結果、イプスウィッチが交渉を進め、トゥエンテも以前関心を示していた。
個人条件とメディカルチェックの最終調整が完了次第、オーヴェレンはイングランドへ渡り手続きを完了させる。クラブは来週スペイン・ラ・マンガでのプレシーズンキャンプに新守護神を合流させる意向だ。
- Orange Pictures
降格の痛手にもかかわらず、際立った活躍を見せたシーズンだった。
ヴァン・オーヴェレンは昨季ヴォレンダムで32試合に出場し、無失点試合は3度だけながら、オランダ1部で最高のセーブ率と90分あたりのセーブ数を記録した。チームはプレーオフに進んだが、ウィレムIIにPK戦で敗れ2部へ降格した。
クラブ下部出身の彼は公式戦通算64試合に出場し、13回の無失点試合を記録。退団時には2028年夏までの契約が残っていた。
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