エンツォ・マレスカ監督は、今後の試合でアーリング・ハーランドをすぐに起用するかどうか、難しい判断を迫られている。ハーランドは今シーズン、クラブと代表で既に14試合に先発。代表戦期間中にはノルウェー代表としても4試合に出場した。

マレスカ監督はイプスウィッチ戦前の記者会見で、主力得点源に大きな負担がかかっていることを既に認めていた。「どこかの時点で、彼を休ませて数日間の休養を与える必要があるだろう」と語っており、今週末の不運な事態が起きる前から休養を検討していたことをうかがわせた。