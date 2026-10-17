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イプスウィッチとのプレミアリーグの接戦を制したマンチェスター・シティ、アーリング・ハーランドの負傷に大きな懸念
ハーランド、辛勝の一戦で足を引きずりながらピッチを後に
マンチェスター・シティは、FWハーランドが試合終盤に足を負傷したことで状態を懸念していると、『インディペンデント』が報じた。ノルウェー代表FWは、イプスウィッチに3-2で勝利したプレミアリーグの試合で重要な2得点を挙げ、勝利に大きく貢献。今季の公式戦通算得点を12に伸ばした。
しかし、試合終了のホイッスルが鳴る直前、ハーランドはジャック・クラークのスパイクの裏を蹴り、強い衝撃を受けたようだ。その後、痛みを訴えるように両腕を振る姿が見られ、足を大きく引きずりながらトンネルを通って引き揚げた。
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マレスカ、エースストライカーを休ませることを検討
エンツォ・マレスカ監督は、今後の試合でアーリング・ハーランドをすぐに起用するかどうか、難しい判断を迫られている。ハーランドは今シーズン、クラブと代表で既に14試合に先発。代表戦期間中にはノルウェー代表としても4試合に出場した。
マレスカ監督はイプスウィッチ戦前の記者会見で、主力得点源に大きな負担がかかっていることを既に認めていた。「どこかの時点で、彼を休ませて数日間の休養を与える必要があるだろう」と語っており、今週末の不運な事態が起きる前から休養を検討していたことをうかがわせた。
ピッチ外の問題にもかかわらず、止まらない勢い
ハーランドの心配な負傷によってやや影が薄くなったものの、マンチェスター・シティにとってはまたしても重要な結果だった。イプスウィッチとの接戦を制し、プレミアリーグ開幕からの連勝を7に伸ばした。
これにより、クラブはマレスカ体制下での全勝を維持し、首位で優勝を争うアーセナルに勝ち点6差をつけた。また、先月プレミアリーグの財務規則違反で有罪と認定されて以降、リーグ戦で2連勝を飾り、ピッチ上で揺るがぬ集中力を示した。
- AFP
マンチェスター・シティは今後どうなる？
マンチェスター・シティは木曜日、チャンピオンズリーグでAEKアテネをホームに迎え、翌週末にはアストン・ヴィラとのアウェー戦に臨む。10月末までにブライトンとのカラバオカップとプレミアリーグの厳しい連戦が控える中、マレスカはハーランドが出場できる状態になることを切に願っているだろう。
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