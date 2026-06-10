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イプスウィッチがプレミアリーグ復帰を決めてから1か月後、キアラン・マッケナ監督が辞任した。
昇格直後に突然の退団
マッケナは、プレミアリーグ復帰を果たしたばかりのリプスウィッチ・タウンを率いるヘッドコーチを辞任し、ポートマン・ロードに衝撃を与えた。彼の指導下でチームは上昇していたが、契約満了により退任を決断した。
発表のタイミングは、フルハム移籍の噂が流れた直後だった。 ベンフィカがジョゼ・モウリーニョの後任にマルコ・シルバを招聘し、シルバがクレイヴン・コテージを去ったため、イングランドで注目の若手監督だったマッケナが後任候補に挙げられていた。しかしクラブの退任声明によると、彼は「指導から一時離れる」と明言しており、現時点での移籍はなさそうだ。
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マッケナが引退の理由を説明する
マッケナは心からの声明で、退任の理由を説明し、この決断が軽率ではないと強調した。2021年12月16日にリーグ・ワン所属のチームを率い、2022-23シーズン終了時にはイプスウィッチをチャンピオンシップ昇格へ導いた。 今シーズン、プレミアリーグ復帰を目指し戦った後、私生活を優先させるためベンチでの将来を決める前に退任を決意した。
「この由緒あるクラブの監督を退くにあたり、感謝と誇り、悲しみと満足感が交差しています。クラブとの絆を思えば、別れに『良いタイミング』などありません。 それでも、ホームでの感動的な最終戦で2度目のプレミア昇格を果たし、数週間考えた末、今が引く時だと判断しました」とマッケナは語った。
ポートマン・ロードでの偉業
マッケナ監督のイプスウィッチ在任期間は、クラブ近現代史で最も成功した時代の一つとして記憶されるだろう。下部リーグで迷走していたチームを受け継ぎ、トップリーグ挑戦へ万全を期したチームを残して去る彼は、その成果を大きな誇りとしている。 2023-24シーズンには2位でフィニッシュし、2002年以来のプレミアリーグ昇格。マッケナはチャンピオンシップ「シーズン最優秀監督」に選ばれ、クラブは2012年のサウサンプトン以来、リーグ1から2年連続昇格した初のチームとなった。
マッケナは任期を振り返り、「成し遂げた進歩に誇りを持ち、クラブの未来に大きな希望を抱いている。このクラブを率いられたことは光栄だ。過去5シーズンは、仕事でも私生活でも最高の経験だった」と語った。
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次の行動を考える前に、まずは家族を第一に
フラムへの移籍噂が絶えないマッケナだが、今は監督業の重圧から一息つくことが最優先だと強調した。2024-25シーズンにイプスウィッチはプレミアリーグから降格。しかし2025-26シーズンにはチャンピオンシップ2位となり、チームを即座にプレミアに復帰させて底力を見せつけた。
マッケナは「過去5シーズン全力で監督業に取り組んだので、今は家族と過ごす時間を大切にしたい」と語った。