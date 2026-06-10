イプスウィッチがプレミアリーグ復帰を決めてから1か月後、キアラン・マッケナ監督が辞任した。

マッケナは、プレミアリーグ復帰を果たしたばかりのリプスウィッチ・タウンを率いるヘッドコーチを辞任し、ポートマン・ロードに衝撃を与えた。彼の指導下でチームは上昇していたが、契約満了により退任を決断した。

発表のタイミングは、フルハム移籍の噂が流れた直後だった。 ベンフィカがジョゼ・モウリーニョの後任にマルコ・シルバを招聘し、シルバがクレイヴン・コテージを去ったため、イングランドで注目の若手監督だったマッケナが後任候補に挙げられていた。しかしクラブの退任声明によると、彼は「指導から一時離れる」と明言しており、現時点での移籍はなさそうだ。