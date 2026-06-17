イブロックスでの監督交代に元リヴァプール監督ユルゲン・クロップが関与したとされる中、レンジャーズが彼を非難している理由

アイブロックスのほとんど誰も予想していなかった展開として、元リヴァプール監督ユルゲン・クロップが、ロールがレンジャーズを退団する決断に重要な役割を果たした。アンフィールドを去った後、レッドブルのグローバル・フットボール部門責任者に就いたクロップは、その影響力で37歳のロールをオーストリアへ引き抜いたと報じられている。

元アバディーンCEOのキース・ワイネス氏によると、2人のドイツ人による会話が移籍を後押ししたという。同氏は『フットボール・インサイダー』に「ジェームズ・タヴェルニエの件でレンジャーズがロールを支えたのは正しいとずっと主張してきた。 彼にはリーダーシップがあり、チームをどのように築き上げていくかを理解し始めていた。私にとっては大きな打撃だ。クロップがザルツブルク移籍について彼と話し合いに加わったという噂も聞いていた」

ワイネスが指すのは、最終戦直前に起きたロールとタヴェルニエの対立だ。退団が決まっていた主将タヴェルニエは、ホーム最終戦でベンチ入りを命じた監督の指示を拒否。結果としてチームから離脱し、対立は公になった。