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イブロックスでの監督交代に元リヴァプール監督ユルゲン・クロップが関与したとされる中、レンジャーズが彼を非難している理由
ロール退団の背景にはクロップとのつながりがある。
アイブロックスのほとんど誰も予想していなかった展開として、元リヴァプール監督ユルゲン・クロップが、ロールがレンジャーズを退団する決断に重要な役割を果たした。アンフィールドを去った後、レッドブルのグローバル・フットボール部門責任者に就いたクロップは、その影響力で37歳のロールをオーストリアへ引き抜いたと報じられている。
元アバディーンCEOのキース・ワイネス氏によると、2人のドイツ人による会話が移籍を後押ししたという。同氏は『フットボール・インサイダー』に「ジェームズ・タヴェルニエの件でレンジャーズがロールを支えたのは正しいとずっと主張してきた。 彼にはリーダーシップがあり、チームをどのように築き上げていくかを理解し始めていた。私にとっては大きな打撃だ。クロップがザルツブルク移籍について彼と話し合いに加わったという噂も聞いていた」
ワイネスが指すのは、最終戦直前に起きたロールとタヴェルニエの対立だ。退団が決まっていた主将タヴェルニエは、ホーム最終戦でベンチ入りを命じた監督の指示を拒否。結果としてチームから離脱し、対立は公になった。
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圧力とグラスゴーのフィッシュボウル
2025年10月、ロール監督は2年半の契約でレンジャーズの指揮を執り、スコットランド・プレミアシップ3位に導いた。クラブの再建プロジェクトに長期的に関わる意向を示していたが、レッドブル傘下のクラブ加入という機会を選び、オーストリアへ戻ることを決めた。 昨季3位のレッドブル・ザルツブルクは、彼に馴染み深い組織体制を持ち、母国に近い環境への復帰を意味する。
ワイネス氏は、スコットランドでの生活が過酷だったことも退任の一因と示唆。「ドイツ人監督がチャンスがあればドイツに近い場所へ戻ろうとする傾向は以前にも見られました。グラスゴーは『オールド・ファーム』のライバル関係もあり、正直言って住み着くのは容易ではない場所ですから、その気持ちは理解できます。ロール氏にとっても、それは一つの試練だったのかもしれません」と語った。
アイブロックスの取締役会は不意を突かれた。
報道によると、レンジャーズ首脳陣は国内リーグ戦が期待外れに終わった後もロール監督への信頼を維持する方針だった。しかしロールのザルツブルクへの突然の移籍で、理事会は夏の補強計画の混乱を避けるため後任探しに追われている。
ワイネス氏は、クラブにとって重要な時期に生じたこの継続性の欠如を指摘した。 「クラブはロールを支持し、共に前進するつもりだった。だが彼が今になって船を降りたため、安定性が失われた。後任者には疑問符が付く」と元CEOは指摘した。ハーツのデレク・マッキネス監督が後任の最有力候補に浮上している。
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ロールの戦術的な実績とザルツブルクの再建
ロールは現在、欧州で最も注目される若手指導者の一人だ。国内での支配を取り戻そうとするレッドブル・ザルツブルクにとって、彼ほど適任者はいない。バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表でハンス・フリック監督の下、アシスタントとして培った卓越した戦術眼は、クロップがレッドブル体制に組み込み、再建を主導したいと望むレベルそのものである。
この戦術刷新は、クラブ史上最悪のシーズンを過ごしたザルツブルクがCL出場権を逃したことを受け、その再建を急ぐものだ。
一方、イブロックスではデレク・マッキネスが後任に就き、シーズン最終戦までハーツを首位に導いたストライカー、ローレンス・シャンクランドと再タッグを組む。最終戦でセルティックに敗れ、マーティン・オニール率いるチームがタイトルを獲得した。