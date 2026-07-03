イブラヒモビッチ：「ポルトガル対クロアチア戦はVARで台無し。幻のオフサイドで同点弾が取り消された。ロナウドがチームを人質に取っている」

イブラヒモビッチは率直に語った。「素晴らしい試合だったが、終盤にVARで台無しにされた。2－2のゴールに不正はなかった。VARで取り消されたが、私にとっては不当な判定だ。 ボール内のセンサーが働かなかったか、何らかのトラブルがあったのだろう。レナート・ヴェイガが触れているからオフサイドではない。 この角度を見れば、クロアチア20番はボールに触れておらず、軌道も変わっていない。触れたのはポルトガル13番（ヴェイガ）だ。相手選手が触れただけでクロアチアの選手がオフサイドになるなんて馬鹿げている。 クロアチア代表は全力で戦った末、夢の瞬間を奪われた。90分に得点を無効にするなら、判定は極めて明確でなければならない。今回はそのレベルに達していなかった。審判の判定ではなく、盗みだ。彼らはポルトガルとロナウドをベスト16に進め、スペインと戦わせたかったのだ」。