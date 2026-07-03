イブラヒモビッチ：「ポルトガル対クロアチア戦はVARで台無し。幻のオフサイドで同点弾が取り消された。ロナウドがチームを人質に取っている」

クロアチア対ポルトガル戦で、マンチェスター・シティDFヨスコ・グヴァルディオルの同点弾がチームメイトのマタノヴィッチのオフサイドで取り消された件は、いまだ議論が続いている。 ボール内チップの信号でノルウェー人主審エスカスに明確な指示が伝わったが、フォックス・スポーツのW杯解説者ズラタン・イブラヒモビッチは首を傾げている。
クロアチアの同点弾が取り消された理由とは？
クロアチア対ポルトガル戦で、マンチェスター・シティDFヨスコ・グヴァルディオルの同点弾がチームメイトのマタノヴィッチのオフサイドで取り消された件は、いまだ議論が続いている。 ボール内チップの信号でノルウェー人主審エスカスに明確な指示が伝わったが、フォックス・スポーツのW杯解説者ズラタン・イブラヒモビッチは首を傾げている。
クロアチアの同点弾が取り消された理由とは？
イブラヒモビッチは率直に語った。「素晴らしい試合だったが、終盤にVARで台無しにされた。2－2のゴールに不正はなかった。VARで取り消されたが、私にとっては不当な判定だ。 ボール内のセンサーが働かなかったか、何らかのトラブルがあったのだろう。レナート・ヴェイガが触れているからオフサイドではない。 この角度を見れば、クロアチア20番はボールに触れておらず、軌道も変わっていない。触れたのはポルトガル13番（ヴェイガ）だ。相手選手が触れただけでクロアチアの選手がオフサイドになるなんて馬鹿げている。 クロアチア代表は全力で戦った末、夢の瞬間を奪われた。90分に得点を無効にするなら、判定は極めて明確でなければならない。今回はそのレベルに達していなかった。審判の判定ではなく、盗みだ。彼らはポルトガルとロナウドをベスト16に進め、スペインと戦わせたかったのだ」。
フォックス・スポーツのスタジオから、ズラタン・イブラヒモビッチはポルトガル対クロアチアの試合を分析した。 「結局、ポルトガルがベスト16に進出した。これがサッカーだ…… ルールが味方になるか敵になるかは紙一重だ。今回はクロアチアにとって不運だった。モドリッチとコヴァチッチは誇りを持ってピッチを去った。彼らは全力で戦った。ポルトガルは優位に立ち、素晴らしいプレーを見せたが、クロアチアも得点を狙っていた。 ペドロ・ネトとブルーノ・フェルナンデスは期待外れだったが、ラファエル・レアオはクロアチア守備を苦しめた。マルティネス監督はセメド、コンセイソン、シルバ、ラモスを投入し試合を決めた。レアオのパスからラモスが先制点を奪った」。
一時1－1の同点弾を記録し、自身初となるW杯ノックアウトステージ得点をマークしたクリスティアーノ・ロナウドについて、ズラタン・イブラヒモビッチはこう語った。「41歳のロナウドが攻撃を率いるチームが2026年に勝てるはずがない。 ベンチにはラモスがいて、彼が入ってゴールを決めた。これは伝説的なリーダーシップではない。チームを人質に取っているのはエゴだ。ロナウドは感覚も機動力も失い、今はペナルティエリアに立つだけ。脚よりオーラで支えている。彼をスタメンで起用し続けるのは、懐古の情に駆られた純粋な狂気だ」。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。