「米国は自分たちより強いチームと戦っただけだ。ベルギーは戦力もピッチ上のパフォーマンスも上だった。米国にとって最悪の試合だったが、本物の強敵と戦ったのも事実だ」。





「今日の結果は良くないが、この大会の過程には意味があった。彼らはベストを尽くした。運が良ければもっと進めたかもしれないが、米国にとっては現実を突きつけられた試合だった」。





なお、イブラヒモビッチは直近の数時間、FIFAがモナコFWフォラリン・バログンの出場停止処分を猶予した判断を支持したことで批判を受けていた。バログンはボスニア戦で退場し出場停止となったが、条件付きで復帰が認められていた。