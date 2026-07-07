イブラヒモビッチ：「アメリカにとっては現実を突きつけられた試合だった。運があっても、最後は本物の相手と戦うことになる」

「米国はただ、自分たちより強いチームと戦っただけだ。ベルギーは戦力もパフォーマンスも上だった。米国にとって最悪の試合だったが、本物の強敵と戦ったのも事実だ」。





「今日の結果は良くないが、大会全体としては有意義だった。彼らはベストを尽くした。運が良ければもっと進めたかもしれないが、米国にとっては現実を突きつけられた」





なお、イブラヒモビッチは直近の数時間、FIFAがモナコFWフォラリン・バログンの出場停止処分を条件付きで解除した判断を支持したことで批判を受けていた。バログンはボスニア戦で退場し当初は出場停止となったが、FIFAはその後条件付きで復帰を認めていた。