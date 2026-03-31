イブラヒマ・コナテ、レアル・マドリードからのオファーを待つ中、移籍に前向き

コナテはリヴァプールでの去就をまだ決めておらず、このディフェンダーはワールドカップ開幕前にすべてを確定させたい意向だ。このフランス人選手はリヴァプールとの契約をまだ更新しておらず、現在の契約が6月に満了を迎えることから、欧州の複数の強豪クラブが関心を寄せ始めている。その中にはレアル・マドリードも含まれており、同クラブは元RBライプツィヒの選手をディフェンス陣の主要な補強ターゲットとして狙っている。

この代表DFの周辺関係者は、スペインの巨人との間で正式な話は何も進んでいないと示唆しているものの、チャマルティンへの移籍という構想は、選手にとって非常に魅力的なものだとされている。

『AS』紙によると、コナテは契約延長に関するリヴァプールからの最近のオファーをすべて断っており、プレミアリーグにおける彼の長期的な将来について、アンフィールドでは完全に悲観的な見方が広がっている。



