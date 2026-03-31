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イブラヒマ・コナテ、レアル・マドリードからのオファーを待つ中、移籍に前向き
アンフィールドでの契約交渉の膠着状態
コナテはリヴァプールでの去就をまだ決めておらず、このディフェンダーはワールドカップ開幕前にすべてを確定させたい意向だ。このフランス人選手はリヴァプールとの契約をまだ更新しておらず、現在の契約が6月に満了を迎えることから、欧州の複数の強豪クラブが関心を寄せ始めている。その中にはレアル・マドリードも含まれており、同クラブは元RBライプツィヒの選手をディフェンス陣の主要な補強ターゲットとして狙っている。
この代表DFの周辺関係者は、スペインの巨人との間で正式な話は何も進んでいないと示唆しているものの、チャマルティンへの移籍という構想は、選手にとって非常に魅力的なものだとされている。
『AS』紙によると、コナテは契約延長に関するリヴァプールからの最近のオファーをすべて断っており、プレミアリーグにおける彼の長期的な将来について、アンフィールドでは完全に悲観的な見方が広がっている。
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レアル・マドリードの誘惑は強すぎた
リヴァプールは最近、コナテに新契約を結ぶよう強く望んでいることを明らかにしたが、本人は態度を崩さず、自身の選択肢について熟考を続けている。この状況は、欧州のエリートクラブにとって、好条件で質の高いディフェンダーを獲得するまたとない好機となっている。今シーズンはリヴァプールの全体的な不振に伴い調子を落としているものの、コナテは依然として、圧倒的な存在感、経験、そしてリーダーシップを兼ね備えたディフェンダーである。
このフランス人選手はイングランドでその価値を証明し、欧州サッカー界において身体能力で圧倒的な存在感を放つディフェンダーの一人としての地位を確立している。しかし、レアル・マドリードからの誘いや、エドゥアルド・カマヴィンガやオーレリアン・チュアメニらを含む、マドリードで勢力を拡大しつつあるフランス人選手団に加わる可能性が、アルネ・スロット監督のプロジェクトへのコミットメントを拒む主な要因となっているようだ。
ワールドカップの締め切りが迫っている
契約を結ばないままワールドカップに臨むことは、ソショーのユース出身である彼にとって大きなリスクとなる。大会中に怪我をすれば、新クラブへの移籍が頓挫する恐れがあるため、4月からは彼の去就問題を解決することが最優先課題となるだろう。リヴァプールはまだ諦めておらず、最近の会談では進展が見られなかったものの、代理人たちとの交渉を続けている。
アルネ・スロット監督は、今シーズンの彼の不安定なパフォーマンスにもかかわらず、依然としてこの選手を高く評価しており、このディフェンダーへの信頼を揺るぎないものにしている。コナテは今シーズン、全大会通算で41試合に出場しており、万全なコンディションであれば高い耐久力を証明している。間近に迫ったパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグでの一戦で際立った活躍を見せれば、レアル・マドリードに正式なオファーを提示させるための最後の決め手となる可能性がある。
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代表チームへの取り組みと今後の計画
ワールドカップはコナテにとって重要な節目であり、フランス代表の守備の要としてウィリアム・サリバと並んで先発出場することが期待されている。フランス代表は、アメリカでの3度目の優勝を目指すにあたり、彼の身体的な強さを頼りにしている。フランスの関係者は、彼の最近のクラブでのパフォーマンス低下は、将来の見通しが不透明なことと関係している可能性があると指摘している。リヴァプールはすでにチェルシーや他のクラブを、彼の後継候補として注目している。
4月の期限が迫るにつれ、クラブと選手の双方に解決策を見出すようプレッシャーが高まっていく。もしレアル・マドリードが動き出す決断を下せば、コナテはマージーサイドからスペインの首都へ移籍する準備が万端のようだ。現時点では、このディフェンダーはマドリードからの連絡を待つ待機状態にある一方、リヴァプールは守備の要の一人を失うという現実を直視せざるを得なくなっている。