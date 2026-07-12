イブラヒマ・コナテは、ワールドカップ準決勝を前に、スペイン代表ラミネ・ヤマルが「恐怖」と語ったことに対し、「フランスはヤマルの『罠』にははまらない」と断言した。

2026年W杯準決勝を控え、テキサス州アーリントンでは緊張が高まっている。準々決勝でベルギーを破ったスペインのヤマルは、最近の対戦成績を挙げ「プレッシャーを感じているのはフランスだ」と攻勢を強めた。

しかし、コナテはこの10代のコメントを即座に一蹴した。「フランスがスペインを恐れているか？いいえ。正直、試合前の発言など気にしない」と記者団に語った。

「我々は誰をも恐れるべきではない。重要なのは、大会開始時の謙虚さを保ち、このような局面で罠に陥らないことだ。彼は好きなことを言えばいい。我々は最善を尽くして試合に備える。試合が終わった時には、結果が我々に有利になることを願っている」