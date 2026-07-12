Getty/GOAL
翻訳者：
イブラヒマ・コナテは、ワールドカップ準決勝を前に、スペイン代表ラミネ・ヤマルが「恐怖」と語ったことに対し、「フランスはヤマルの『罠』にははまらない」と断言した。
フランスはスペインの自信に動じない
2026年W杯準決勝を控え、テキサス州アーリントンでは緊張が高まっている。準々決勝でベルギーを破ったスペインのヤマルは、最近の対戦成績を挙げ「プレッシャーを感じているのはフランスだ」と攻勢を強めた。
しかし、コナテはこの10代のコメントを即座に一蹴した。「フランスがスペインを恐れているか？いいえ。正直、試合前の発言など気にしない」と記者団に語った。
「我々は誰をも恐れるべきではない。重要なのは、大会開始時の謙虚さを保ち、このような局面で罠に陥らないことだ。彼は好きなことを言えばいい。我々は最善を尽くして試合に備える。試合が終わった時には、結果が我々に有利になることを願っている」
- Getty Images Sport
スペインは「ラミンだけではない」
コナテは、デシャン率いるフランスが特定の選手だけに注目する余裕はないと断言。レアル・マドリードへ移籍した元リヴァプールDFは、「ラ・ロハ」の総合力を真の脅威と見る。
この若手ウインガーへの対策について問われると、コナテは「正直、まだ具体的に考えていない。スペインはトップ選手揃いの強いチームだ。だが、狙うべきは一人ではなく、チーム全体だ。ラミネだけでなく、スペイン代表全体が相手だからね」と語った。
ユーロ2024の「亡霊」に立ち向かう
近年スペインは優位に立ち、ユーロ2024準決勝でもフランスを破った。しかしコナテは、結果を左右した具体的な要因を指摘した。
彼は次のように語った。「嘘は言えない。あの試合は厳しかった。だが、フランス代表全員に敬意を示しつつも、スペイン戦の先発、特に守備ラインには連携不足の選手が多かった。全員が一緒にプレーするのは初めてで、それが事態を複雑にした。 もし状況が違えば、試合は同じようには展開しなかっただろう」
- Getty/GOAL
コナテ、夢のレアル・マドリード移籍に胸を躍らせる
レアル・マドリードへの移籍が決まったコナテは、この節目を振り返った。
間近に迫った国際大会の準決勝があるにもかかわらず、彼はこの移籍の重要性を十分に理解している。「史上最高のクラブだ。そのユニフォームを着てみなければ、その実感が湧かないものだ」と彼は打ち明けた。
それでも、当面の最優先事項は、ヤマルとスペインにリベンジし、フランス代表を3大会連続でW杯決勝へ導くことだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。