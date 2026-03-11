イバン・ラキティッチはリオネル・メッシが「ふさわしい」バルセロナからの称賛を受けるべきだと主張し、元チームメイトに対し少なくとも「あと数年は」現役を続けるよう促した。

カンプ・ノウが最も輝かしい時代の一つを共に過ごしたラキティッチとメッシの相互尊重は、今もなお非常に強い。現役を引退したラキティッチは、8度のバロンドール受賞者の功績がカタルーニャをはるかに超えた普遍的な称賛に値すると断言する。

「メッシにはバルセロナでも、クロアチアでも、アルゼンチンでも、マイアミでも…トリビュートが捧げられるべきだ。彼は史上最高の選手だ」とラキティッチはラジオ・マルカとの広範なインタビューで語った。「バルサやインテル・マイアミのファンである必要はない。サッカーを愛する者なら、レオを愛する。彼は我々がサッカーを見る方法、理解する方法を変えた人物だ。 彼がプレーを止めず、あと数年は続けてくれることを願っている」