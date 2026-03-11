Getty
イバン・ラキティッチはリオネル・メッシが「ふさわしい」バルセロナからの称賛を受けるべきだと主張し、元チームメイトに対し少なくとも「あと数年は」現役を続けるよう促した。
史上最高の選手への伝説的な賛辞
カンプ・ノウが最も輝かしい時代の一つを共に過ごしたラキティッチとメッシの相互尊重は、今もなお非常に強い。現役を引退したラキティッチは、8度のバロンドール受賞者の功績がカタルーニャをはるかに超えた普遍的な称賛に値すると断言する。
「メッシにはバルセロナでも、クロアチアでも、アルゼンチンでも、マイアミでも…トリビュートが捧げられるべきだ。彼は史上最高の選手だ」とラキティッチはラジオ・マルカとの広範なインタビューで語った。「バルサやインテル・マイアミのファンである必要はない。サッカーを愛する者なら、レオを愛する。彼は我々がサッカーを見る方法、理解する方法を変えた人物だ。 彼がプレーを止めず、あと数年は続けてくれることを願っている」
失敗に終わったカンプ・ノウ帰還
ラキティッチの発言は、メッシがMLSのインター・マイアミに移籍する前の2023年、カタルーニャへの復帰が実現しなかったことへの不満がくすぶる中でなされた。 ファンがロマンチックな復帰を夢見る中、元監督シャビは最近、ラ・リーガから承認を得ていたにもかかわらず、ジョアン・ラポルタ会長が移籍を阻止したと主張した。この運営上の失敗により、ラキティッチや多くの関係者がクラブ史上最高の選手にとって完璧な最終章と見なしていたシナリオは実現しなかった。同選手は当初、クラブの深刻な財政状況により2021年に退団を余儀なくされていた。
ルイス・エンリケへの高い評価
現在、ハイドゥク・スプリットのサッカー部門ディレクターを務めるラキティッチは、2014-15 シーズンにバルサを 3 冠に導いたルイス・エンリケ氏を特に称賛した。彼は、現在のパリ・サンジェルマンの監督を、今日のサッカー界で最も優れた監督だと評し、バルセロナでの在任期間がもっと長くなかったことを残念に思っていることを認めた。 「私がこれまで出会った中で最も重要な監督はルイス・エンリケでした。彼がパリで成し遂げたことは驚くことではありません。なぜなら、選手たちに自分の言うことを聞かせることができれば、彼は結果を出せるからです」と彼は語った。「彼がバルセロナにもっと長く留まらなかったことは残念です。彼は世界最高の監督であり、PSGの試合を見ることはこの上ない喜びです」
バルセロナのチャンピオンズリーグ優勝の空白期間
2015年のチャンピオンズリーグ決勝でユヴェントス相手に決勝点を挙げたことで知られるラキティッチは、カタルーニャの巨人がその後10年間で欧州での成功を再現できなかった理由を振り返った。「バルサが2015年以来チャンピオンズリーグ優勝を待ち続けているのは悲しい」 最初のシーズンからその飢えを維持する方法を知らなかったからこそ、我々はあと数回の欧州タイトルを勝ち取れたはずだと今も確信している」と彼は語った。
彼の言葉は、現在のバルサが欧州での難関を乗り越え続けている状況において特に重みを持つ。チームは最近、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のニューカッスル戦で、ラミーヌ・ヤマルの後半終了間際のPKによる同点弾に救われ、辛うじて1-1の引き分けに持ち込んだばかりだ。
