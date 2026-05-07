AFP
翻訳者：
イネオス体制が組織再編で新段階へ。マンチェスター・ユナイテッドの取締役が辞任。
ブレイルズフォードがマンチェスター・ユナイテッドの取締役会を退任
英紙『インディペンデント』によると、ブレイルズフォード氏はオールド・トラッフォードの取締役を正式に退任した。会社登記所の書類により、同氏の取締役職は4月30日付で終了した。同氏は2024年2月からこの役職に就いていた。就任は、ジム・ラトクリフ卿がイネオスを通じて同クラブの少数株主による買収を完了した直後だった。 新体制初期には中心的な役割を担い、ラトクリフ氏の投資前後を通じてサッカー部門の広範な監査を行い、新オーナーグループの初期戦略策定に貢献した。
- Getty Images Sport
組織改編は責任の変化を反映している。
この決定は、イネオスでブレイルズフォード氏の役割が変化していることを反映している。6月の報道では、マンチェスター・ユナイテッドでの彼の日常的な関与が縮小されると伝えられていた。取締役会を退任したことで、彼はイネオスのスポーツ部門ディレクターとして、サイクリングなどグループ全体のスポーツ事業を再び統括できる。
ユナイテッドと連携していた期間、彼はクラブ内で存在感を示し、ラトクリフの代理人として試合や練習に定期的に出席していた。
より広範な構造転換の一環
ブレイルズフォードの取締役在任期間は、レッドデビルズにとって激動の過渡期だった。彼がフルシーズンを務めた唯一のシーズン、クラブはプレミアリーグ15位に終わり、ヨーロッパリーグ決勝でも敗れた。こうした苦境にもかかわらず、イネオスの経営陣は組織改善に注力。ブレイルズフォードはクラブ運営を分析し、近代化すべき点を指摘した。
今回の退任は再編の次のステップとされ、各幹部職に専門家が就いたことで彼の直接的な監督は必要なくなった。
- Getty Images Sport
ユナイテッドは新体制で前進する
マンチェスター・ユナイテッドの経営陣再編は、チームが好調を示すタイミングで実施された。現在プレミアリーグ3位で、残り3試合ながらチャンピオンズリーグ出場権を確保している。ブレイルズフォード氏は取締役を退任したが、イネオスのスポーツプロジェクトへの影響力は残る。今回の組織改編は、クラブが欧州 elite としての地位を取り戻す過程で、オーナーグループが安定段階へ移行していることを示す。