イネオス体制が組織再編で新段階へ。マンチェスター・ユナイテッドの取締役が辞任。

この決定は、イネオスでブレイルズフォード氏の役割が変化していることを反映している。6月の報道では、マンチェスター・ユナイテッドでの彼の日常的な関与が縮小されると伝えられていた。取締役会を退任したことで、彼はイネオスのスポーツ部門ディレクターとして、サイクリングなどグループ全体のスポーツ事業を再び統括できる。

ユナイテッドと連携していた期間、彼はクラブ内で存在感を示し、ラトクリフの代理人として試合や練習に定期的に出席していた。