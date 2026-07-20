このストライカーは、ニコの成功が同じ苦境に立つ多くの家族に希望を与えると即座に語った。ウィリアムズは延長前半に自身で決めたと思ったが判定で取り消された。それでもボールをフェラン・トーレスへ流し、決勝点をアシストした。

イニャキはインスタグラムに「兄弟よ、君はワールドカップを制し、歴史を作った」と書き込んだ。 「でも、トロフィー以上に感謝しているのは、君が私たちの両親のような何百万人もの移民に、将来の子どもたちが同じ夢をかなえられる希望を与えたことだ。また、何百万人ものスペイン人に私たちの物語に共感させてくれた。これは私たちだけの話ではなく、より良い未来を求めてすべてを捨てた人々の話だ。君は頂点に立ち、努力と献身があれば何でも可能だと示してくれた。」