AFP
翻訳者：
イニャキ・ウィリアムズは、スペインがワールドカップ決勝で優勝した際、交代出場して決定的な役割を果たし「成功の頂点」に立った。その喜びを兄ニコに捧げた。
ウィリアムズ家にとって歴史的な夜
イニャキ・ウィリアムズは、ワールドカップ決勝でスペインがアルゼンチンに勝利したあと、優勝した弟ニコを祝福した。ガーナ代表のイニャキは、ニコの活躍が世界中に希望を与えたと語った。
トロフィーや祝祭よりも、同じ境遇の人々への象徴的な意味に言及した。
イナキは、日曜の決勝で途中出場したニコがアシストを決めた場面に触れ、この瞬間を称えるメッセージをSNSに投稿。この勝利はスポーツの節目を超え、移民コミュニティの希望でもあると強調した。
- Getty Images Sport
世界舞台における代表権
このストライカーは、ニコの成功が同じ苦境に立つ多くの家族に希望を与えると即座に語った。ウィリアムズは延長前半に自身で決めたと思ったが判定で取り消された。それでもボールをフェラン・トーレスへ流し、決勝点をアシストした。
イニャキはインスタグラムに「兄弟よ、君はワールドカップを制し、歴史を作った」と書き込んだ。 「でも、トロフィー以上に感謝しているのは、君が私たちの両親のような何百万人もの移民に、将来の子どもたちが同じ夢をかなえられる希望を与えたことだ。また、何百万人ものスペイン人に私たちの物語に共感させてくれた。これは私たちだけの話ではなく、より良い未来を求めてすべてを捨てた人々の話だ。君は頂点に立ち、努力と献身があれば何でも可能だと示してくれた。」
心からの追悼の言葉
イナキのメッセージは称賛に満ち、家族が最高峰の舞台で成功する喜びを率直に伝えていた。以下が全文だ。「兄さん、君はワールドカップを制した。君は歴史を刻んだ。
そして、幼い頃から見てきた君の才能と人柄を、今や世界が知ったと語った。最後に、こう結んだ。「今日、世界は君を知った。そして私たちの名前を永遠に歴史に刻んだ。尊敬している。愛している。世界のチャンピオン。」
- Getty
ピッチを越えた遺産
決勝でのニコの活躍は、スペイン代表にとって欠かせない存在であることを示した。ガーナ代表として国際舞台に立つイナキは、兄の活躍を誇りに思い、その喜びを共有した。
スペインが2つ目の星を祝う中、ニコのような選手たちの活躍は代表チームの多様化と包摂的な未来を象徴する。イニャキにとって、兄がトロフィーを掲げる姿は、両親の犠牲とビルバオでの共同努力が実を結んだ証だ。
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