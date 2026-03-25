イタリアU-21代表、バルテサギ氏：「バルディーニ監督？ミランのアレグリ監督のような存在だ」

ミランの左サイドバック、ダヴィデ・バルテサギは、監督のシルヴィオ・バルディーニと共に記者会見に臨み、イタリアU-21代表の合宿地からコメントを寄せた。同代表は、次期U-21欧州選手権への出場権をかけて戦っており、3月26日（木）18時15分よりエンポリで北マケドニアと対戦する。

以下、彼の発言である。