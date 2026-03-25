イタリアU-21代表、バルテサギ氏：「バルディーニ監督？ミランのアレグリ監督のような存在だ」

ミランの左サイドバック、ダヴィデ・バルテサギは、監督のシルヴィオ・バルディーニと共に記者会見に臨み、イタリアU-21代表の合宿地からコメントを寄せた。同代表は、次期U-21欧州選手権への出場権をかけて戦っており、3月26日（木）18時15分よりエンポリで北マケドニアと対戦する。
以下、彼の発言である。
ミランの左サイドバック、ダヴィデ・バルテサギは、監督のシルヴィオ・バルディーニと共に記者会見に臨み、イタリアU-21代表の合宿地からコメントを寄せた。同代表は、次期U-21欧州選手権への出場権をかけて戦っており、3月26日（木）18時15分よりエンポリで北マケドニアと対戦する。
以下、彼の発言である。
バルテサギは、ミランでの今シーズンについて次のように語った。「ミランとイタリア代表のユニフォームを着ることは、非常に大きな責任を伴う。チームのために全力を尽くすよう心がけている。4バックのサイドバックとしても、3バックのサイドバックとしてもプレーできるが、できるだけ柔軟に対応できるよう努めている」。
続いて、彼は自身の監督であるシルヴィオ・バルディーニと、ミラン時代の監督マッシミリアーノ・アッレグリを比較した。「ここ数日は良いトレーニングができた。9月の初合宿の時よりも自信と経験が身についたと感じている。我々は自信に満ちた強いチームだ。 バルディーニ監督は、ミラン時代のアッレグリ監督と同じように、たとえ物事がうまくいっていない時でも常に前向きでいるよう、そして特に困難な局面で全力を尽くすよう私に求めてくる。なぜなら、そうした局面こそが、その人の真価が問われる時だからだ」。