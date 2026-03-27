単なる親善試合、とはいえ重要な一戦になるはずだった。カルミネ・ヌンツィアータ率いるイタリアU-20代表にとっても、同年代のイングランド代表にとっても、実力試しの試合となるはずだった。 しかし、ローマ郊外にあるスポーツセンターのスタジアム、リアーノ・アスレティック・センターで行われたこの試合は、まさにショーのような展開となった。0-3から3-3への逆転劇を成し遂げたアズーリーニは、ラオ（ナポリからバーリへレンタル移籍）、 ラヴェッリ（インテル）、ヴァヴァッソーリ（アタランタ）といった選手たちの才能を披露し、彼らもまた国内リーグで話題をさらうことになるだろう。
翻訳者：
イタリアU-20代表、見事な逆転劇！イングランド戦で0-3から3-3に追いつく
I 目標
イタリアはラオの鋭い攻撃で好スタートを切ったが、先制したのはイングランドだった。ンダラがワトソンにパスを出し、ワトソンはペナルティエリアの端からマルティネッリの守るゴール隅にシュートを決めた。アズーリニは動揺したが、37分にはラヴェッリがPKを獲得し、試合の流れを変えるチャンスを得たものの、ヘリックにセーブされ失敗に終わった。 このミスが致命傷となり、前半終了間際にイタリアは再び失点。ピントのクロスにワトソンがヘディングで合わせ、ゴールを決めた。後半開始、イタリアはより活気を持ってピッチに戻ったが、56分から58分までの2分間で、まずプロクターがラオのシュートを奇跡的なセーブで防ぎ、続いてコーナーキックからヘブンがヘディングでゴールを決め、3-0と試合を決定づけるかに見えた。 もちろん、そう見えたに過ぎない。イタリアは決して諦めず、徐々に追い上げていく。65分にはヴァヴァッソーリがポストを叩き、66分にはラヴェッリがPKの失敗を挽回する鋭いドリブルから隅へシュートを決め、負けが確定したかに見えた試合を再び白熱させた。 72分、コーナーキックの混戦から、もう一人のインテル出身の才能、スタビーレがヒールキックで3-2と追撃。そして終盤、イングランドがポストを叩いた直後、今度はヴァヴァッソーリが再びヒールキックでゴールを決め、アズーリニの劇的な逆転劇を締めくくった。
試合結果
イタリアU-20 対 イングランドU-20 3-3
得点者：15分 ワトソン（イングランド）、45+1分 ワトソン（イングランド）、58分 ヘブン（イングランド）、66分 ラヴェッリ（イタリア）、72分 スタビーレ（イタリア）、89分 ヴァヴァッソーリ（イタリア）
イタリア：マルティネッリ（46分 シヴィエロ）；バクーン（67分 アイドゥー）、コラディ（59分 ポスティリオーネ）、スタビーレ（81分 ミラ）、カーマ（81分 ロマーニ）；ディ・マッジョ（59分 ディ・ヌンツィオ）、リスポリ、ヌアマ（46分 チャマグリチェッラ）； ヴァヴァッソーリ、ラオ（59分 カッサ）；ラヴェッリ。
監督：カルミネ・ヌンツィアータ。
イングランド：ヘリック；ピント、メゴマ、モーガン・K、ヘブン、アボット、ヤング、オルセシ、モーガン・J・J、ワトソン、ンダラ。
監督：ニール・ライアン。
主審：ボナチーナ（ITA）