イタリアU-20代表、見事な逆転劇！イングランド戦で0-3から3-3に追いつく

イタリアはラオの鋭い攻撃で好スタートを切ったが、先制したのはイングランドだった。ンダラがワトソンにパスを出し、ワトソンはペナルティエリアの端からマルティネッリの守るゴール隅にシュートを決めた。アズーリニは動揺したが、37分にはラヴェッリがPKを獲得し、試合の流れを変えるチャンスを得たものの、ヘリックにセーブされ失敗に終わった。 このミスが致命傷となり、前半終了間際にイタリアは再び失点。ピントのクロスにワトソンがヘディングで合わせ、ゴールを決めた。後半開始、イタリアはより活気を持ってピッチに戻ったが、56分から58分までの2分間で、まずプロクターがラオのシュートを奇跡的なセーブで防ぎ、続いてコーナーキックからヘブンがヘディングでゴールを決め、3-0と試合を決定づけるかに見えた。 もちろん、そう見えたに過ぎない。イタリアは決して諦めず、徐々に追い上げていく。65分にはヴァヴァッソーリがポストを叩き、66分にはラヴェッリがPKの失敗を挽回する鋭いドリブルから隅へシュートを決め、負けが確定したかに見えた試合を再び白熱させた。 72分、コーナーキックの混戦から、もう一人のインテル出身の才能、スタビーレがヒールキックで3-2と追撃。そして終盤、イングランドがポストを叩いた直後、今度はヴァヴァッソーリが再びヒールキックでゴールを決め、アズーリニの劇的な逆転劇を締めくくった。