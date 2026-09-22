アッズーラ・ガッロは、現在U-20ワールドカップを戦っているイタリア女子U-20代表のキャプテンで、あすにはスペインとの準決勝を控えている。そのガッロがレプッブリカの独占インタビューに応じ、こう語った。「キャプテンであることは、チームと国に対して感じている責任です。この腕章を巻くことは、技術面だけでなく、人としても、ピッチ内外で存在感を示すことを意味します。チームメートが私を信頼してくれているのはうれしいです。私たちが築いてきたものは、想像もできなかったことでした」
IPA Sport
翻訳者：
イタリアU-20代表のキャプテン、アッズーラ・ガッロ「スペインは強い。でも私たちはレゲトンを踊ってワールドカップを勝ち取りたい」
舞台裏の雰囲気
「卓球の試合とブッラコのゲームの合間に、それを感じるんだ。それから、みんなで一緒に食事をするときもね。その瞬間、冗談を交わし合う中で、いつもとは違うエネルギーを感じる。まるで時間の流れが止まるかのようなんだ。時計を見る必要なんてない。本当に素晴らしいよ」
サッカー連盟のトップに立つ女性
「いつの日か、サッカー連盟のトップに女性が立つ姿を見てみたいです。私たちの競技は大きく成長していますが、同僚との賃金格差については、まだ取り組むべきことがたくさんあります。今大会から、すべての女子代表チームに女性を監督またはアシスタントとして任命することを各協会に義務づけるFIFAの新ルールをうれしく思っています。以前よりも、自分たちが代表されていると感じられます。マッテウッチ監督、そして副官のリージとの関係もとても良好です」
スペインは強い
「彼らが強いことは分かっている。でも、怖がってはいない。十分に勝負できる」
どう祝うのか
「ロッカールームではレゲトンやスペイン語の音楽を流して踊っている」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。