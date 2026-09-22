イタリアU-20代表のキャプテン、アッズーラ・ガッロ「スペインは強い。でも私たちはレゲトンを踊ってワールドカップを勝ち取りたい」

アッズーラ・ガッロは、現在U-20ワールドカップを戦っているイタリア女子U-20代表のキャプテンで、あすにはスペインとの準決勝を控えている。そのガッロがレプッブリカの独占インタビューに応じ、こう語った。「キャプテンであることは、チームと国に対して感じている責任です。この腕章を巻くことは、技術面だけでなく、人としても、ピッチ内外で存在感を示すことを意味します。チームメートが私を信頼してくれているのはうれしいです。私たちが築いてきたものは、想像もできなかったことでした」