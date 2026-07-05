イタリアU-19代表は欧州選手権で敗退した。前半にオリチェンコに失点したウクライナ戦の敗北と、クロアチアがセルビアに3-0で勝ったことが響いた。
ボッリーニ監督率いるイタリアはセルビア戦の勝利とクロアチア戦の引き分けで勝ち点4を獲得したが、得失点差4対2でクロアチアに及ばず、グループステージ敗退となった。
イタリアU-19代表は欧州選手権で敗退した。前半にオリチェンコに失点したウクライナ戦の敗北と、クロアチアがセルビアに3-0で勝ったことが響いた。
ボッリーニ監督率いるイタリアはセルビア戦の勝利とクロアチア戦の引き分けで勝ち点4を獲得したが、得失点差4対2でクロアチアに及ばず、グループステージ敗退となった。
90分 - ウクライナが2点目まであと一歩：ペッシーナがシクートに対して決定的なセーブ。
81分 - イタリアが再び同点に迫る：マルチェンコがナタリのシュートをセーブし、コレッタが押し込みを試みるが、ここでもマルチェンコが好セーブを見せる。
79分 - モスコニがボールを奪い右から切り込み、シュートは枠を外れる。
59分 - マレロのフリーキックをイドリッソウがヘディングも枠外。
37分 - ワイフェの遠距離シュートはディフェンスに当たりCKに。
30分 - ウクライナが先制。オリチェンコが左サイドを突破し、ナタリを抜き、ヴェルデもかわしてネットを揺らした。
16分 - マレロのペナルティエリア端からのフリーキックがクロスバーを叩く。
10分 - マレロのクロスをコレッタがヘディングも、GKマルチェンコが阻止。
ウクライナU-19対イタリアU-19 1-0
得点者：30分 オリチェンコ（ウ）
ウクライナU-19（4-2-3-1）：マルチェンコ；ココディニャク、シェスティウク、ディグティャル、マロフ；ソロカ、プリシュ（46分 イグナトコフ）；フベンコ（46分 グリウト）、オリチェンコ（61分 シクート）、リュシン（46分 カリウジニ）； ポポフ（82分 ボグダノフ）。監督：ミハイレンコ。
イタリア U-19（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン（90'+1 コモット）、ナタリ、ヴェルデ、マレロ；ウィアフェ、サラ、マンティーニ（46' モスコニ）；コレッタ（90'+1 イデレ）、イドリッソウ、エリモガレ（68' アレーナ）。監督：ボッリーニ。
主審：チョンカ
警告：シェルシュチュク、リュシン（以上ウクライナ）、コレッタ（イタリア）
退場者なし
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