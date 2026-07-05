90分 - ウクライナが2点目まであと一歩：ペッシーナがシクートに対して決定的なセーブ。

81分 - イタリアが再び同点に迫る：マルチェンコがナタリのシュートをセーブし、コレッタが押し込みを試みるが、ここでもマルチェンコが好セーブを見せる。

79分 - モスコニがボールを奪い右から切り込み、シュートは枠を外れる。

59分 - マレロのフリーキックをイドリッソウがヘディングも枠外。

37分 - ワイフェの遠距離シュートはディフェンスに当たりCKに。

30分 - ウクライナが先制。オリチェンコが左サイドを突破し、ナタリを抜き、ヴェルデもかわしてネットを揺らした。

16分 - マレロのペナルティエリア端からのフリーキックがクロスバーを叩く。

10分 - マレロのクロスをコレッタがヘディングも、GKマルチェンコが阻止。