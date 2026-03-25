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Italy U17 v Switzerland U17 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

翻訳者：

イタリアU-19代表、欧州予選初戦で圧勝：ハンガリーに3-0で勝利、ミランのコモットも得点を挙げた

イタリアU19
イタリアU19 対 Hungary U19
Hungary U19
European Championship U19 Qualification
C. Comotto
ACミラン

アズーリニの初戦は大成功を収めた。

イタリアU-19代表の勝利により、イタリアのユース代表チームは好調な一日を続けた。

欧州選手権予選第2ラウンドにおいて、イタリアのユース代表チームは圧勝で好スタートを切った。カタンツァーロのニコラ・チェラヴォロ・スタジアムで行われた試合で、アルベルト・ボッリーニ監督が指揮を執るアズーリニは、同年代のハンガリー代表を3-0で下した。

  • 試合

    試合全体を通して、アズーリニが試合の流れを完全に掌握しており、一方的な展開となった。先制点を挙げたのはイドリッソウで、前半終了間際の44分にイタリアU-19代表にリードをもたらした。

    後半もボッリーニ監督率いるチームは試合を完全に支配し、78分には元ミランのマッティア・リベラリカタンツァーロの攻撃的MF）のアシストからイドリッソウが2点目を決め、リードを広げた。 終盤、マンティーニに代わって投入されたクリスチャン・コモットミラン所属でスペツィアにレンタル移籍中の、サッカー一家の息子）がゴールを決め、アズーリニはハンガリーを3-0で圧倒した。

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  • 順位表

    6月28日から7月11日にかけてウェールズで開催される次期U-19欧州選手権の予選「エリートラウンド」に進出したイタリア代表は、初戦でのこの快勝によりグループ6の首位に立った。

    次戦は、コゼンツァのマルッラ・スタジアムにて、トルコに0-1で敗れたスロバキアと対戦する。