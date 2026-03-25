イタリアU-19代表、欧州予選初戦で圧勝：ハンガリーに3-0で勝利、ミランのコモットも得点を挙げた

試合全体を通して、アズーリニが試合の流れを完全に掌握しており、一方的な展開となった。先制点を挙げたのはイドリッソウで、前半終了間際の44分にイタリアU-19代表にリードをもたらした。

後半もボッリーニ監督率いるチームは試合を完全に支配し、78分には元ミランのマッティア・リベラリ（カタンツァーロの攻撃的MF）のアシストからイドリッソウが2点目を決め、リードを広げた。 終盤、マンティーニに代わって投入されたクリスチャン・コモット（ミラン所属でスペツィアにレンタル移籍中の、サッカー一家の息子）がゴールを決め、アズーリニはハンガリーを3-0で圧倒した。