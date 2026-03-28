アルベルト・ボリーニ監督率いるイタリアU-19代表は、同年代の欧州選手権予選で2戦2勝を飾った。イドリッソウら選手たちはスロバキアに3-0で勝利し、グループ2の初戦2試合で同じく勝ち点6を獲得しているトルコとの直接対決に向け、チームに自信をもたらした。
翻訳者：
イタリアU-19代表、スロバキアに3-0で勝利し、欧州選手権出場へ2戦全勝：リベラリとモスコニが活躍
試合
試合開始から15分間は目立った動きがなかったが、18分、ナタリのクロスにヘディングで合わせたイドリッソウがポストを叩いた。37分、イタリアが先制点を挙げ、試合の口火を切った。スルーパスを受けたFWがボールをコントロールし、エリア内に飛び込んだモスコニにパス。モスコニはボールを落ち着かせてゴールに流し込んだ。 その5分後、同じイドリッソーのプレーにより、ラジチャクが2枚目のイエローカードで退場処分となり、主審はスロバキア代表のアンチッチ監督も退場させた。前半のアディショナルタイムには、今夏ミランからカタンツァーロに移籍したリベラリが、左サイドからペナルティエリアの端へ送られたボールを左足で決め、2-0とした。
後半、すでに警告を受けていたサラがブラスコへのファウルで2度目の警告を受け退場となり、人数は再び同数となったが、試合の流れは変わらず、72分にはリベラリに代わって投入されたコレッタが、左サイドからのモスコニのアシストをペナルティエリア中央で受け、ネットに流し込み3-0とした。
順位表
イタリア 6
トルコ 6
ハンガリー 0
スロバキア 0
イタリア対トルコ戦は、3月31日（火）15時に開催予定です。
試合結果
イタリア（4-3-3）：ペッシーナ；ナルディン、ヴェルデ、ナタリ、コッキ；リベラリ（51分 コレッタ）、サラ、コモット；イデレ（76分 ステファノーニ）、イドリッソウ（64分 ガルヴァーニョ）、モスコニ（76分 マレロ）。監督：ボッリーニ。
スロバキア（4-3-3）：ザヤック；ボルトリ、プリスタチ（84分 マイヤー）、ライチアク、ジスカ（75分 スロヴァク）；ウドヴァロス（46分 バログ）、ヴィナ、ブラスコ；バレヤ（84分 コノプカ）、ズレヴィッチ、トレロ（70分 バチク）。 監督：アンチッチ。
警告：サラ（I）、ライチアク（S）、ヴィナ（S）、バチク（S）
退場：ライチアク（S）、アンチッチ（S）、サラ（I）