イタリアU-19代表、スロバキアに3-0で勝利し、欧州選手権出場へ2戦全勝：リベラリとモスコニが活躍

試合開始から15分間は目立った動きがなかったが、18分、ナタリのクロスにヘディングで合わせたイドリッソウがポストを叩いた。37分、イタリアが先制点を挙げ、試合の口火を切った。スルーパスを受けたFWがボールをコントロールし、エリア内に飛び込んだモスコニにパス。モスコニはボールを落ち着かせてゴールに流し込んだ。 その5分後、同じイドリッソーのプレーにより、ラジチャクが2枚目のイエローカードで退場処分となり、主審はスロバキア代表のアンチッチ監督も退場させた。前半のアディショナルタイムには、今夏ミランからカタンツァーロに移籍したリベラリが、左サイドからペナルティエリアの端へ送られたボールを左足で決め、2-0とした。

後半、すでに警告を受けていたサラがブラスコへのファウルで2度目の警告を受け退場となり、人数は再び同数となったが、試合の流れは変わらず、72分にはリベラリに代わって投入されたコレッタが、左サイドからのモスコニのアシストをペナルティエリア中央で受け、ネットに流し込み3-0とした。